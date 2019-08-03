"مطارات عُمان" تودع الحجاج بخدمات استثنائية

مسقط - الرؤية

بدأ مطار مسقط الدولي ومطار صلالة توديع ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، الذين بدأت طلائعهم بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام اعتبارًا من يوم الجمعة.

وكانت مطارات عُمان قد أعدت عدتها مبكرا، وشكلت لجانا خاصة للإشراف على تسهيل إجراءات السفر لضيوف الرحمن المتجهين لأداء مناسك الحج لهذا العام واستقبالهم بعد انقضاء مهمتهم. وعقدت هذه اللجان عددًا من اللقاءات والاجتماعات بدأتها مع شركائها الاستراتيجيين وامتدت لتشمل أصحاب حملات الحج لهذا العام للتعرف على أحجام هذه الحملات واحتياجاتها وتعريفهم بالخدمات الاستثنائية، التي تم تخصيصها لحجاج بيت الله الحرام خلال هذه الفترة تسهيلا لإنهاء الإجراءات والمتطلبات من الوثائق الخاصة بموسم الحج وذلك لضمان انسيابية التجربة.

وتمّ تخصيص مناضد من أجل زيادة إنسيابية إجراءات السفر للحجاج وتخصيص مسارات خاصه لدخول قاعة المسافرين. وضاعفت إدارة مطاري مسقط الدولي وصلالة وباقي شركائهم الاستراتيجيين عدد الموظفين لتسريع إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر وتقديم أي مساعدة يحتاجها ضيوف الرحمن داخل المطارين.

وأكّدت "مطارات عُمان" أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لهذه الفترة من العام، بهدف خدمة الأعداد الكبيرة من المسافرين من داخل السلطنة أو الحجاج القادمين عبر رحلات الترانزيت للناقل الوطني الطيران العماني وطيران السلام من المحطات الدولية الأخرى.

كما قام مطار مسقط الدولي بزيادة عدد المصليات في المطار وتوفير عربات النقل لكبار السن لتوصيلهم إلى بوابات المغادرة، وتخصيص أماكن انتظار للراحة خلال فترة انتظار الرحلات بما يسهل على الحجاج قبيل الصعود إلى الطائرة. كما تمّ أعداد كافة الطواقم الطبية المتواجدة في المطارين بطاقاتها الكاملة لضمان جاهزية خدماتها لاستقبال أي حالات تستوجب أي تدخل طبي لكبار السن المسافرين أو من يحتاج خدمة طبية خاصة.

وصممت "مطارات عُمان" لوحات إرشادية لتسهيل وصول الحجاج إلى بوابات المغادرة ولوحات إرشادية أخرى في صالة القادمين لتسهيل عملية وصول الحجاج إلى أماكن وجود حقائبهم وأماكن استلام مياه زمزم عند عودتهم.

وكما جرت العادة، تمّ التنسيق المسبق مع شرطة عُمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات والإدارة العامة للجوازات بهدف تسهيل إنهاء إجراءات السفر للحجاج عند منطقة الجوازات والتدقيق على الحقائب، وتنظيم حركة المرور عند مدخل المغادرين حتى لا يزيد الازدحام في تلك المنطقة الأمر الذي يستلزم سرعة تنزيل الركاب.