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"جند عُمان".. عدد جديد بعبق يوم النهضة

السبت 03 أغسطس 2019 08:40 م بتوقيت مسقط

"جند عُمان".. عدد جديد بعبق يوم النهضة

 

 

مسقط – الرؤية

 

صدر اليوم العدد الجديد من مجلة جند عُمان لشهر يوليو 2019، وتضمن العديد من التغطيات الشاملة والفعاليات العسكرية والتحقيقات الصحفية والمقالات المتنوعة.

وتزامن صدور العدد مع احتفال السلطنة بذكرى الـ(23) من يوليو المجيد، حيت تزين العدد بكلمات خاصة عن يوم النهضة على لسان معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ومعالي الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة، وقائد الحرس السلطاني العماني، وآمر كلية الدفاع الوطني.

كما حوى العدد الجديد جملة من الموضوعات المهمة والأخبار منها: احتفال كلية الدفاع الوطني بتخريج دورة الدفاع الوطني السادسة، واحتفال كلية القيادة والأركان لقوات السلطان المسلحة بتخريج الدورة الثانية والثلاثين، بجانب اختتام فعاليات التمرين الاستراتيجي (صنع القرار/6)، ومشاركة سفينة (شباب عمان الثانية) في المهرجان البحري بمدينة (آلبورج) في مملكة الدنمارك، وإحراز فريق قوات السلطان المسلحة للرماية للمراكز الأولى في البطولة العسكرية الدولية للرماية (بزلي) بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ختام دوري قوات السلطان المسلحة للكرة الطائرة لعام 2019م.

كما اشتمل العدد أيضاً على مجموعة من المقالات المتنوعة منها: الدور العسكري في تأسيس الإمبراطورية العمانية خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين، وأمجاد الثالث والعشرين من يوليو ومسيرة إنتاج القوة، والثالث والعشرون من يوليو.. يوم تفجرت فيه أنهار العطاء والتنمية، بالإضافة إلى عمان المجد والقائد الفذ.

أما المقال الديني فكان بعنوان (الحج في القرآن.. وقفات مع بعض الآيات)، وتحقيق صحفي بعنوان بريد عمان خدمات لوجستية تهدف إلى ربط الأفراد في جميع أنحاء العالم، أمّا التقرير السياحي فكان بعنوان (الخريف).

كما تضمّنت المجلة عددًا من القصائد الوطنية والأبواب الثابتة والمتنوعة سعياً منها لتقديم رسالة صحفية هادفة إلى القراء في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية والتقنية والثقافية المختلفة.

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