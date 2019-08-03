"هاكاثون" في "هوانا صلالة" لتحويل صلالة إلى مدينة ذكية

صلالة – الرؤية

استضافت موريا في مشروعها هوانا صلالة، بالتعاون مع منصة المدن الذكية، الطاقات الشبابية العُمانية في فعالية "هاكاثون صلالة" لإيجاد حلول حديثة وبسيطة تسهم في تحويل صلالة إلى "مدينة ذكية" في المستقبل.

ويشمل هوانا صلالة - أكبر وجهة سياحية في السلطنة - 3 فنادق بإجمالي 1,100 غرفة فندقية فاخرة من فئتي الأربع والخمس نجوم، تشمل منتجع صلالة روتانا، وفندق فنار، وفندق جويرة بوتيك. ويُعد المشروع الفريد بأجوائه المنعشة وطبيعته الخلابة الملاذ المثالي لإبراز هذه الطاقات الشبابية الزاخرة بالأفكار المبتكرة. ويأتي التعاون ضمن أنشطة موريا للمسؤولية الاجتماعية الرامية لإشراك المجتمع المحلي وتوسيع إمكانات محافظة ظفار كوجهة رئيسية للسياحة ونقل المعرفة. وأقيمت الفعالية في الفترة بين 1-3 أغسطس 2019 في مجمع السلطان قابوس للشباب في صلالة بمشاركة عدد من المطورين والمبرمجين ومصممي الجرافيك والطلاب ومحللي البيانات من داخل السلطنة وخارجها، في محاولة لتطوير حلول ذكية تسهم في تحويل صلالة إلى مدينة ذكية تواكب الركب الحضاري العالمي. وركزت نسخة العام على موضوعات السياحة واللوجستيات والنقل والبيئة والمياه، إلى جانب الحفاظ على التراث والمواقع التاريخية.

وقال محمود البارودي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة موريا: بصفته الوجهة الرئيسية التي تطورها موريا في عُمان، استضاف مشروع هوانا صلالة الشباب الواعد ضمن التزامنا بإثراء تجربة المجتمع المحلي، وتعزيز حركة السياحة على مستوى السلطنة. ولقد أسهم "هاكاثون صلالة" في جمع البيانات ومشاركتها بين هذه المواهب الشبابية المميزة. ومع اختيار السياحة موضوعا رئيسيا لنسخة هذا العام، نعتمد على المشاركين في تبادل الأفكار الجديدة التي من شأنها الارتقاء بتجربة السياح المحليين والدوليين. وسيكون من المفيد أن تتعاون جميع الأطراف ذات الصلة وخاصة المستثمرة في قطاع السياحة وتمعن النظر في بعض الأفكار الرائعة التي خرج بها هؤلاء المبتكرون.