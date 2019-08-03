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جدل في السعودية.. مأذون يزوّج طفلة عمرها 10 سنوات

السبت 03 أغسطس 2019 03:28 م بتوقيت مسقط

جدل في السعودية.. مأذون يزوّج طفلة عمرها 10 سنوات

الرياض- الوكالات

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن وزير العدل  في المملكة العربية السعودية وليد الصمعاني أحال عقد زواج لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه.

وبحسب الصحيفة فقد طالب الوزير بالتأكد مما ورد في اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي نصّت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون الـ18 عاماً.

ووجه الوزير بمساءلة المأذون الذي أجرى عقد النكاح للطفلة المولودة في 1431هـ لمخالفته نظام حماية الطفل .

 

 

 

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