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ستيفاني فرابار .. أول حكم أنثى تدير السوبر الأوروبي

السبت 03 أغسطس 2019 01:57 م بتوقيت مسقط

ستيفاني فرابار .. أول حكم أنثى تدير السوبر الأوروبي

عواصم - الوكالات

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ كأول امرأة تقود مباراة نهائية في مسابقة أوروبية كبرى، وذلك بعدما عينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإدارة لقاء كأس السوبر المقرر في 14 أغسطس الحالي بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه تشلسي في إسطنبول بتركيا.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن فرابار البالغة 35 عاما "حصلت في يوليو على شرف تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا في ليون (فرنسا)".

كما أدارت أيضا مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات عام 2017 بين هولندا المضيفة وإنجلترا، إضافة إلى نهائي كأس أوروبا عام 2012 تحت 19 عاما في تركيا أيضا.

وكشف يويفا أن الفرنسية مانويلا نيكولوزي والإيرلندية ميشيل أونيل ستكونان الحكمين المساعدين لفرابار، كما كانت الحال في نهائي كأس العالم للسيدات الذي حسمته الولايات المتحدة على حساب هولندا 2-صفر واحتفظت باللقب.

ولن تكون مباراة إسطنبول -التي ستجمع (ليفربول) بطل دوري الأبطال و(تشلسي) بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"- الأولى لفرابار على صعيد مسابقات الرجال، إذ أصبحت في أبريل الماضي أول امرأة تقود لقاء للرجال بدوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال مباراة بين أميان وستراسبورغ (صفر-صفر) ثم تلتها مباراة ثانية بين نيس ونانت (1-1) في مايو.

لكن فرابار -التي تعمل ثلاثة أيام أسبوعيا في اتحاد رياضي إلى جانب التحكيم بكرة القدم- ستتفرغ للتحكيم الموسم المقبل بعد ترفيعها إلى الدرجة الأولى الفرنسية.

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