على لسان شاعر!



د. ريم سليمان الخش| باريس

جنيّة حلّت من الأمسِ

شربت دمي واستوطنت حسي

//

دعست على الشِرْيان راقصة

فتعرّق الإحساس باللمسِ

//

قبلتها كالجمر لاهبة

إني أنا المحروق من أمسِ!!

//

يهذي بها الإعجاز في لغتي

هجْسا من النانرج والحدسِ

//

تنزاح في معنايَ تجعله

صورا بها التأويل من مسِّ

//

وتبيتُ في الأضلاع بارقة

كالومض بين الشمع إذْ تُمسي

//

مسّتْ شغاف الشعر عازفة

فتراقص الإيقاعُ في لَبسِ!!

//

صارت إليَّ كألفِ جامحة

تُغري رؤى السياس في الرأسِ

//

وتدافعت بمجازها حمما

وتدفق الهيجان في الحسِّ

//

فعرفتُ أنْ للحرف طاقته

وملغما ماكان باللمسِ!!!

//

قالت إليَّ: الشعر أجمله

ماكان كالثعبان في الغرسِ

//

متلويا بين النبات يُرى

وفحيحه الولهان من جنسي!!

//

اضرب به الصلصال تطلقه

زخما من الإمتاع والأُنسِ!!

//

وقصيدتي أنثى ستشبعها

كي لا يُصاب الوزن باليأسِ

//

إياك أنْ تنأى وتتركها

ظمأى إلى ترنيمة الهمسِ

//

أطلق عنان الشعر مارده

صدِئٌ ومعتلٌ من الحبسِ

//

إنْ غاب عن رؤياك منبعه

فعكاظه سيبيعُ بالبخسِ

//

لم أدرِ ما تعنيه ملتبسا !!

حتى غدى الإلهام من لِبسي !

//

وهبوبها الناريّ صاعقة

كسرت زجاج النفسِ كالكأسِ

//

تغلي مياه الروح فائرة

لتفجّرَ الأشعار في النفسِ

//

وقصيدة بعثرت أحرفها

حتى ارتوى الجبروت من حسي!

//

حتى إذا أحكمت قبضتها

وثبا على التبيان كالنمسِ

//

صارت كمثل طريدة هتكت

لأبلّغ الإمتاعَ للضرسِ

//

إني أنا شمشونُ أحرفها !!

والبدرُ لا يقوى على الشمس!!

//

شبقيّة ألقت غوايتها

كتميمة تُلقى على مَسي!!

//

خلعت بها الجدران مطلقة

حشدا من الأرواح في الرمس

//

فحبستها بالشعر ملحمة

وأذقتها ماكان من بأسي!

//

جنيّة حلت بليل هوى

فعشقتها يامعشر الأنسِ!!

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هامش:

شيطان الشعر عندي مذكر ويدعى هاروت وهو مؤمن متصوف متعبد