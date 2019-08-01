نَّهرٌ زّاخِرُ



أحلام دردغاني | لبنان

ألفُ نقطَةٍ لامِعةِ

في مجرًى صغيرٍ،

لم تكُن ماساتٍ

قطراتِ ماءٍ

أو بُحَّةَ نايٍّ لراعٍ أَصيل .

تعالَ وأنتَ تحمِلُ النَّغماتِ بيديكَ،

خضراءُ نسمَتُك،

حفيفُ أَوراقٍ هادِئٍ

ينسابُ صباحًا من طيَّاتِها ،

يحاكي حبّاتِ الحِنطَةِ:

رحبَةٌ في عطائها،

جميلةٌ في تواضُعِها ،

تضُحُّ حياةً تُشيعُ الحُبَّ

مثلَ نبتَةٍ نضِرةٍ .

أَلطَّالِعُ مثارٌ : أَين ، كيفَ ، من ، ومتى ؟

لازَوَردٌ يُبهِجُ النَّفسَ،

غَنِيٌّ قلبُهُ ناسِكٌ

يتفَتَّحُ النُّورُ بينَ ضلوعِهِ

شعاعَ ياسَمينٍ

وخبزًا أَسمرَ

من طينٍ مُدُنِنا الهارِبَةِ

من ظِلِّ زمنٍ تطاوَلَ كموجٍ عاتٍ .

رائِحَةُ الجُذورِ تأْسُرُني

عذبَةً كعينينِ صافيتَينِ

تَغمُرُ طريقيَ بالحُبِّ .