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"المالية": لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة

الخميس 01 أغسطس 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أكدت وزارة المالية أنّها ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التزامًا بالاتفاقية الخليجية الموحدة لتطبيق هذه الضريبة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنّ الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحة أنّ الأمانة العامة للضرائب تقوم حاليا باستكمال التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية استعدادًا لتطبيق هذه الضريبة فور إقرار تطبيقها.

وتؤكد الوزارة استمرار السلطنة في تطبيق عدد من الإجراءات المالية في الجوانب المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العام لتحقيق التوازن المالي للمالية العامة. وتشير الحسابات المالية للسلطنة إلى أنّ الإجراءات المالية التي تم اتخاذها تحقق نتائج إيجابية في السيطرة على الإنفاق الحكومي وخفض العجز السنوي مقابل زيادة في الإيرادات الحكومية.

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