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مقارنة بسعر تسليم أكتوبر

"دبي للطاقة": مليونا برميل من نفط عُمان بزيادة 20 سنتا

الخميس 01 أغسطس 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

"دبي للطاقة": مليونا برميل من نفط عُمان بزيادة 20 سنتا

مسقط - الرؤية

نظمت بورصة دبي للطاقة، أمس، مزاداً لصالح وزارة النفط والغاز العمانية. وتم بيع الشحنة المكونة من مليوني برميل من مزيج نفط خام عُمان تحميل أكتوبر بعلاوة بلغت 0.20 دولار أمريكي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر أكتوبر.

وكانت منصة مزادات بورصة دبي للطاقة قد شهدت مشاركة 22 شركة في المزاد الذي أقيم اليوم، حيث تم تقديم ما يزيد عن 21 عطاء خلال نافذة زمنية تبلغ دقيقتين. ويتم احتساب أسعار البيع الرسمية لخام عُمان على أساس المتوسط الشهري لسعر المؤشر اليومي لبورصة دبي للطاقة.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: تسلط العطاءات التي تم طرحها خلال المزاد الضوء على ارتفاع الطلب على خام نفط عُمان والنفوط المماثلة. وبرز هذا الطلب بشكل أكبر من خلال حجم المشاركة العالي في المزاد من قبل العديد من كبار الشركات النفطية في العالم، والذين يستفيدون من القدرة على المشاركة من خلال منصة المزادات.

وأضاف السلامي: كانت بورصة دبي للطاقة قد نظمت العديد من المزادات، والتي تم عبرها طرح ما يزيد عن 37.6 مليون برميل من نفوط مختلفة بما في ذلك مزيج خام عُمان، وخامي البصرة الخفيف والثقيل، وخام كيمانيز الماليزي. وفي الوقت الراهن، هناك أكثر من 60 شركة مُسجَّلة على منصة مزادات بورصة دبي للطاقة، وهذا ما يؤكد على الطلب المرتفع على هذه المنتجات.

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