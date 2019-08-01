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الممارسات الإعلامية.. وطنيّة ومهنيّة

الخميس 01 أغسطس 2019 08:28 ص بتوقيت مسقط

الممارسات الإعلامية.. وطنيّة ومهنيّة

 

إيمانًا بمسؤولياتها الوطنية ومواصلةً لنهج إعلام المبادرات؛ نظمت "الرؤية" أمس ملتقى تحت عنوان "الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية" وسط حضور كبير من المختصين في مجال الإعلام الرقمي بالمنطقة.

ويأتي الملتقي في وقتٍ يتنامى فيه حجم الثورة الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة بما لها من تأثيرات بالغة على شتى مناحي الحياة، لاسيما تشكيل الرأي العام، وتعزيز المواطنة والهوية الوطنية؛ الأمر الذي يحتم على وسائل الإعلام الجديد العض بالنواجذ على قيمة المصداقية، وجعلها معيارًا تقاس عليه شتى ضروب العمل الصحفي.

إنّ المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام بمختلف تصنيفاتها، تفرض على العاملين في هذا القطاع تبني رسالة إعلاميّة هادفة، تُعلي من قيم المواطنة، وتدعم الرؤية العامة للدولة واستراتيجياتها في التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تتطلب المرحلة أيضًا ضرورة سن تشريع يتماشى مع متغيرات العصر؛ يواكب تطلعات الإعلاميين بشكل عام؛ ويعزز آلية نشر الأخبار وتداولها وفق أسس قائمة على المصداقية والحياد والموضوعية، وفوق هذا يتيح للصحفي حرية الوصول إلى المعلومة من مصادرها الرسمية دون تأخير في الرد من قبل المسؤولين أو المعنيين.

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