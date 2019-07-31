فريق من الأمم المتحدة يطّلع على تجربة السلطنة في التغذية المدرسية

مسقط – الرؤية

قام فريق من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس بزيارة إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ بهدف الاطلاع على تجربة السلطنة في مجال التغذية المدرسية، وواقعها في المدارس الحكومية، وكذلك الاطلاع على تجربة المدارس المعززة للصحة ودورها في تحسين مستوى الوعي الصحي والتغذوي للطلبة.

والتقى أعضاء الوفد بعددٍ من المعنيين من وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للبرامج التعليمية واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة؛ لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، ومناقشة مدى إمكانية استفادة السلطنة من برنامج الأغذية العالمي لتحسين التغذية المدرسية في مدارس السلطنة، ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية مع برنامج الأغذية العالمي.