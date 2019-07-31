20 جهة حكومية تدعم مؤتمر عُمان للتجارة الإلكترونية

مسقط - الرؤية

تتبنى وزارة التجارة والصناعة مبادرة مستقبلية للنهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال عقد مؤتمر تحت مسمى "مؤتمر عُمان للتجارة الإلكترونية". وقال سيد خليل، مدير شركة (Inovexic) المنظمة لفعالية المؤتمر إنّ المؤتمر سيكون منصّة أعمال هامة للأعمال التجارية الإلكترونية والرقمية وسيشتمل على جلسات ومعارض ولقاءات ومبادرات ملهمة تمّت تجربتها واختبارها بنجاح وكلها مضمنة في حدث مفعم بالحيوية وآسر للأفكار المشرقة للتجارة الرقمية في المستقبل.

ويقام ا مؤتمر خلال يومي 16 و17 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية، و500 من صنّاع القرار، وأكثر من 50 متحدثا من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 50 عارضا، و10 ورش عمل.

وستتيح الجلسات الرئيسية وحلقات النقاش للمشاركين التواصل وتبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات للمعاملات الإلكترونية الآمنة لتسريع الاستراتيجية الرقمية الأولى في مكان العمل، وفي بيئة حصرية سيقدم رواد التكنولوجيا الرقمية من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الجلسات موضوعات تحفز تفكير الحضور والمشاركين العاملين والمهتمين بشأن وحقل التجارة الإلكترونية.

وسيكشف مؤتمر عُمان للتجارة الإلكترونية 2019 حقيقة التجارة الإلكترونية والنمو الحقيقي للتجارة الرقمية في العالم لإظهار أهمية التحول الرقمي في الأعمال التجارية، وإيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية المتعلقة بالتجزئة والاستدامة. كما يشهد المؤتمر حضور مجموعة واسعة من متابعي مجتمع التجارة الإلكترونية التي تعتمد على توفير الحلول الرقمية. ويهدف إلى جمع الجهات ذات العلاقة وكذلك أهم أصحاب المصلحة الرئيسيين من النظام البيئي الرقمي لتحسين التنسيق ومواءمة مختلف جهود الرقمنة، من خلال مبادرات التجارة الإلكترونية والعمل معًا من أجل اقتصاد أكثر استدامة.