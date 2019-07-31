32.91% زيادة في إجمالي أرباح "صُحار الدولي" بالنصف الأول من العام الجاري

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي أرباح صُحار الدولي 18.584 مليون ريال عماني عن النصف الأول من العام الجاري مقارنة بــ 13.982 مليون ريال عماني سُجلت في نفس الفترة من عام 2018، الأمر الذي يعكس نموًا بنسبة 32.91٪.

وقال محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي: إن النتائج المالية نصف السنوية تعد مؤشراً جيداً للنمو وتتماشى مع الرؤية والاستراتيجية الجديدة المتكاملة لصحار الدولي، ونتوقّع تزايداً في الطلب على خدمات التمويل في المستقبل القريب بسبب التعافي الذي تشهده أسعار النفط، والالتزام المستمر الذي تبديه الحكومة الرشيدة في تركيزها على مشاريع البنية الأساسية، فضلاً عن الاستثمارات التي تضخها في عدد من القطاعات التي تساهم بدورها في خطة التنويع الاقتصادي للسلطنة. ويتمتع صُحار الدولي بمكانة جيدة تمكنه من مواصلة تعزيز تميزه في القطاع، والاستفادة من الفرص القادمة مع الاستمرار في خلق قيمة إضافية لأصحاب المصلحة فضلاً عن القيام بدور إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: نواصل المضي في الاتجاه الذي ترسمه ملامح هويتنا التجارية الجديدة، كما نحرص باستمرار على إضافة قيمة أكبر لأصحاب المصلحة بشكل خاص، وللوطن بشكل عام، لهذا نتقدم بشكرنا للمساهمين والشركاء نظير ثقتهم ودعمهم المستمر لصحار الدولي. كما يواصل صحار الدولي البحث عن القيم الوطنية والترويج الأمثل لها، إلى جانب تحديد المشاريع الرئيسية التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي على المديين القريب والبعيد مع توفير الفرص للأفراد والأعمال التجارية على حد سواء.

وشهد إجمالي إيرادات صُحار الدولي التشغيلية ارتفاعاً من 42.503 مليون ريال عماني في الأشهر الستة الأولى من عام 2018 إلى 49.552 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع تُقدر بــ 16.58 في المائة، كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 21.24 في المائة لتصل إلى 26.910 مليون ريال عماني مقارنة بـ 22.195 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2018.

وقد ارتفعت نسبة القروض الإجمالية لصحار الدولي بنسبة 10.86 في المائة لتصل إلى 2.510 مليار ريال عماني هذا العام مقارنة بــ 2.264 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام المنصرم، وارتفعت قيمة الأصول الإجمالية بنسبة 7.05 في المائة لتصل إلى 3.221 مليار ريال عماني من 3.009 مليار ريال عماني. كما سجلت إيداعات الزبائن ارتفاعًا بنسبة 14.09 في المائة لتصل إلى 1.947 مليار ريال عماني في الستة أشهر الأولى لهذا العام مقارنة بــ 1.706 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت النفقات التشغيلية للبنك ارتفاعًا بنسبة 11.49 في المائة لتصل إلى 22.642 مليون ريال عماني مقارنة بـ 20.308 مليون ريال عماني في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، الأمر الذي يعكس استمرار استثمارات صحار الدولي في الموارد البشرية والبنية الأساسية، ويواصل البنك التركيز على تحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع استراتيجيته.