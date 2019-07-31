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كُنِ ابْنَ عَقْلِكَ

الأربعاء 31 يوليو 2019 10:05 ص بتوقيت مسقط

كُنِ ابْنَ عَقْلِكَ

 

د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

 

كُنِ ابْنَ عَقْلِكَ في حَقٍّ وإِبْطَالِ

فَلا تُجَرُّ إِلى زَيْفٍ بِإِغْفَالِ..!

//

ولا يقودُكَ مَنْ أَغَوَتْهُ نَزْعَتُهُ

إلى هَوَاهُ؛ فَتَغْدُو مَحْضَ أَوْحَالِ

//

ما أَنْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ إنسانَ مَبْدَئِهِ

إلى عُلاهُ، سِوَى جِسْمٍ لِتِمْثَالِ..!

//

وأَيُّ قَدْرٍ لِمَا تَرْجُوهُ مُلْتَمِساً

عِزّاً إذا كُنْتَ تَبَّاعاً لِخَتَّالِ..!

//

سَلَبْتَ عَقْلَكَ ما يُغْنِي كرامَتَهُ

مِنَ الْقَنَاعَةِ فِكْراً دُونَ إِعْمَالِ

//

حتَّى تَقنَّعْتَ وَجْهاً قَدْ تَوَارَثَهُ

مَنْ يَحْسَبُ الْعَقْلَ خِصْماً عَبْرَ أَجْيَالِ

//

بعضُ الْقناعَاتِ إغناءٌ لِصَاحبِها

وبعضُها مِثْلُ أعباءٍ وأغلالِ

//

فَرَاجِعِ النَّفْسَ في حَزْمٍ تُقَوِّمُهَا

لَعَلَّ حَزْمَكَ يَهْدِيَها لِإِجْلَالِ

//

لا تَتْرُكِ النَّفْسَ تَشْقَى في قناعتِها

إِنْ لَمْ تَسُرّْكَ منها حُسْنُ أَفْعَالِ

//

فَمَا مَصِيرُكَ إِلَّا فِكْرةٌ رَسَخَتْ

حتَّى أَحَالَتْكَ مِنْ حالٍ إلى حَالِ

 

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