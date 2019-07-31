د. صالح الفهدي | سلطنة عمان
كُنِ ابْنَ عَقْلِكَ في حَقٍّ وإِبْطَالِ
فَلا تُجَرُّ إِلى زَيْفٍ بِإِغْفَالِ..!
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ولا يقودُكَ مَنْ أَغَوَتْهُ نَزْعَتُهُ
إلى هَوَاهُ؛ فَتَغْدُو مَحْضَ أَوْحَالِ
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ما أَنْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ إنسانَ مَبْدَئِهِ
إلى عُلاهُ، سِوَى جِسْمٍ لِتِمْثَالِ..!
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وأَيُّ قَدْرٍ لِمَا تَرْجُوهُ مُلْتَمِساً
عِزّاً إذا كُنْتَ تَبَّاعاً لِخَتَّالِ..!
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سَلَبْتَ عَقْلَكَ ما يُغْنِي كرامَتَهُ
مِنَ الْقَنَاعَةِ فِكْراً دُونَ إِعْمَالِ
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حتَّى تَقنَّعْتَ وَجْهاً قَدْ تَوَارَثَهُ
مَنْ يَحْسَبُ الْعَقْلَ خِصْماً عَبْرَ أَجْيَالِ
//
بعضُ الْقناعَاتِ إغناءٌ لِصَاحبِها
وبعضُها مِثْلُ أعباءٍ وأغلالِ
//
فَرَاجِعِ النَّفْسَ في حَزْمٍ تُقَوِّمُهَا
لَعَلَّ حَزْمَكَ يَهْدِيَها لِإِجْلَالِ
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لا تَتْرُكِ النَّفْسَ تَشْقَى في قناعتِها
إِنْ لَمْ تَسُرّْكَ منها حُسْنُ أَفْعَالِ
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فَمَا مَصِيرُكَ إِلَّا فِكْرةٌ رَسَخَتْ
حتَّى أَحَالَتْكَ مِنْ حالٍ إلى حَالِ