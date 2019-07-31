د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

كُنِ ابْنَ عَقْلِكَ في حَقٍّ وإِبْطَالِ

فَلا تُجَرُّ إِلى زَيْفٍ بِإِغْفَالِ..!

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ولا يقودُكَ مَنْ أَغَوَتْهُ نَزْعَتُهُ

إلى هَوَاهُ؛ فَتَغْدُو مَحْضَ أَوْحَالِ

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ما أَنْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ إنسانَ مَبْدَئِهِ

إلى عُلاهُ، سِوَى جِسْمٍ لِتِمْثَالِ..!

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وأَيُّ قَدْرٍ لِمَا تَرْجُوهُ مُلْتَمِساً

عِزّاً إذا كُنْتَ تَبَّاعاً لِخَتَّالِ..!

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سَلَبْتَ عَقْلَكَ ما يُغْنِي كرامَتَهُ

مِنَ الْقَنَاعَةِ فِكْراً دُونَ إِعْمَالِ

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حتَّى تَقنَّعْتَ وَجْهاً قَدْ تَوَارَثَهُ

مَنْ يَحْسَبُ الْعَقْلَ خِصْماً عَبْرَ أَجْيَالِ

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بعضُ الْقناعَاتِ إغناءٌ لِصَاحبِها

وبعضُها مِثْلُ أعباءٍ وأغلالِ

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فَرَاجِعِ النَّفْسَ في حَزْمٍ تُقَوِّمُهَا

لَعَلَّ حَزْمَكَ يَهْدِيَها لِإِجْلَالِ

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لا تَتْرُكِ النَّفْسَ تَشْقَى في قناعتِها

إِنْ لَمْ تَسُرّْكَ منها حُسْنُ أَفْعَالِ

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فَمَا مَصِيرُكَ إِلَّا فِكْرةٌ رَسَخَتْ

حتَّى أَحَالَتْكَ مِنْ حالٍ إلى حَالِ