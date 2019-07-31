حرية الملاحة: أمريكا تورّط ألمانيا.. وإيران تحذر "المتعطشين لحرب أبدية"

عواصم - الوكالات

قالت السفارة الأمريكية في برلين أمس إنّ الولايات المتحدة طلبت رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمر منه خمس النفط العالمي تقريبا. وأضافت المتحدثة: "أكد أعضاء الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حرية الملاحة.. لكن سؤالنا هو: من سيحميها؟".

وهناك معارضة كبيرة بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، الشريك الأصغر لتحالف المحافظين الحاكم بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، للمشاركة في أي مهمة عسكرية تقودها الولايات المتحدة.

وفي المقابل، دعا نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج. وقال شولتس الذي يحل محل ميركل في اجتماع الحكومة اليوم لوجودها في عطلة، إنّ هدف كل الساسة المسؤولين لابد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين، فخفض التصعيد أمر بالغ الأهمية.

وعلى الجانب الآخر، دعا وزير الخارجية الإيراني أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفض تعطش حلفائه المتشددين للحرب، مضيفاً أنّ الإيرانيين تجاوزوا كل معتد لآلاف السنين. وقال ظريف لترامب عبر تويتر (ارفض تاريخ الفريق الزائف وتعطشه للحرب الأبدية. الدبلوماسية تساوي الحكمة، وليس الضعف أبدا).

وكان ترامب قد نشر تغريدة في اليوم السابق، قال فيها: "الإيرانيون لم يكسبوا حربا قط، لكنّهم لم يخسروا مفاوضات قط".