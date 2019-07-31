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"القوى العاملة" تستقبل طلبات "التفرّغ الجزئي" حتى 8 أغسطس

الأربعاء 31 يوليو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية
تستقبل وزارة القوى العاملة استقبال طلبات الدارسين بنظام التفرغ الجزئي في الكليات التقنية للفصل الدراسي الأول (سبتمبر) للعام الأكاديمي 2019/ 2020م، حتى 8 أغسطس في الكليات التقنية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً. ويستهدف النظام الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، بهدف تطوير وتأهيل القوى العاملة الوطنية.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت قرارا وزاريا منذ عام 2013 لإعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي في كلياتها التقنية الخمس المتوزعة في أنحاء السلطنة حيث أتاح هذا النظام للعاملين في القطاعين العام والخاص مواصلة الدراسة لتطوير المعرفة والمهارات والقدرات والخبرات بالكليات التقنية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهات عملهم للحصول على مستويات أعلى مثل الدبلوم أو الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس لتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف.
ويهدف نظام التفرّغ الجزئي إلى توفير فرص تعليم تقني مرن يراعي ظروف العاملين بالقطاعين العام والخاص، ورغبتهم في الاستزادة من المعرفة العلمية والتقنية، ونقل الخبرات العلمية من واقع حقل العمل إلى الكليات التقنية، وزيادة مجالات التعاون والشراكة في جوانب التعليم والتدريب بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين في القطاعين العام والخاص على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف، وتشجيع التعليم المستمر، والإسهام في إنجاح عملية التعمين.

 

 

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