"هيونداي" تطلق أول محرك في العالم يعمل بتقنية "CVVD " المبتكرة



مسقط – الرؤية

نجحت مجموعة هيونداي موتور في تطوير أول محرك في العالم يعمل بتقنية التوقيت المتكيف للصمامات CVVD لتقدمه في منتجاتها المستقبلية من السيارات، وتم الكشف عن هذه التقنية الجديدة اليوم في "هيونداي موتور ستوديو جويانغ" في سيول لأول مرة على محرك "سمارت ستريم بسعة 1.6 تيربو GDI .

وتعمل تقنية التوقيت المتكيف للصمامات CVVD الجديدة على تحسين كلا من أداء المحرك وكفاءة استهلاك الوقود بالإضافة إلى خفض انبعاثات المحرك. حيث تقوم التقنية بالتحكم وضبط مدة فتح وإغلاق الصمام وفقاً لظروف القيادة لتعزز أداء المحرك بنسبة 4% وتحسن كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 5%، وبالإضافة إلى ذلك تلعب هذه التقنية دوراً جوهرياً في تخفيض كمية انبعاثات المحرك بنسبة تصل إلى 12%.

وقال ألبيرت بيرمان، الرئيس ومدير وحدة الأبحاث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور: إن تطوير تقنية CVVD الجديدة يشكل فرصة ذهبية لمجموعة هيونداي موتور لتحتل موقع الريادة في مجال ابتكارات قوى الحركة. وأضاف: سنواصل جهودنا الدؤوبة في مجال الابتكار والتطوير لإحداث تحولات جذرية وضمان استدامة أعمالنا في المستقبل.

ويتم التحكم بأداء وكفاءة استهلاك الوقود في محركات الاحتراق الداخلي إلى وقتنا الحاضر عبر تقنية التحكم بالصمامات التي تضبط توقيت فتح وإغلاق الصمام وعمق فتحة الصمام، بالتوافق مع الطاقة التي ينتجها المحرك من خلال دورة ضغط الوقود.

وبالتزامن مع الكشف عن تقنية CVVD الجديدة تم الكشف عن المحرك الجديد سمارت ستريم G 1.6 تيربو GDI ذو الأربعة اسطوانات والذي يولد قوة 180 حصانا وعزم 27 كيلو غرام/متر (265 نيوتن متر). ويعد هذا المحرك هو الأول ضمن محركات مجموعة هيونداي الذي يستخدم تقنية CVVD الجديدة، كما يوفر نظام إعادة تدوير غاز العادم منخفض الضغط (LP EGR) لتحقيق المزيد من كفاءة استهلاك الوقود.