فحص مجاني لضمان سلامة عملاء "مرسيدس – بنز" في موسم الخريف

صلالة – الرؤية

تعود مرسيدس - بنز عمان لإطلاق حملتها المجانية لفحص السلامة لهذا العام في صلالة للتأكد من حصول عملاء النجمة الثلاثية العريقة على قوة الأداء التي يعهدونها، مؤكدةً التزامها بضمان سلامة عملائها خلال موسم الخريف.

وتستمر الحملة المجانية حتى 15 سبتمبر، وستكون على جميع طرازات مرسيدس - بنز وسيارات الدفع الرباعي في مركز خدمة العملاء في صلالة. وتضع علامة النجمة الثلاثية العريقة سلامة وراحة عملائها وركابهم في مقدمة أولوياتها في كل الأوقات لتؤكد شعارها "السلامة لها منزل".

ولتحقيق ذلك، سيتولى الفنيون المؤهلون والمدربون من مرسيدس - بنز عمليات الصيانة والخدمة لجميع النجمات بدءًا من نظام المكابح، والمصابيح الخارجية، وبطارية السيارة بما في ذلك وضعية بدء التشغيل، وحالة شفرات ماسحات الزجاج مع تعديل فوهة غاسلة الزجاج الأمامي.

وسيجري التحقق من مستويات السائل في كل من زيت المحرك، والمبرد، ونظام المكابح، ونظام تغسيل الزجاج الأمامي والذي يعد أمرا ضروريا جداً للمركبات لكي تؤدي بكفاءة. وسيشمل الفحص كذلك موازنة الإطارات والتأكد من سلامتها ومعدّل ضغط الهواء وفحص الإطار الاحتياطي، إضافة إلى خدمة تنظيف تشمل تغسيل وتلميع السيارة.

وقال لورنس جود، الرئيس التنفيذي لدى مرسيدس - بنز عُمان: نصمم نجمات مرسيدس - بنز لإثراء تجربة عملائنا بأعلى مستويات السلامة والفخامة والراحة. وتواصل تشجيع عملائنا على القيام بفحص دوري لضمان كفاءة وقوة أداء النجمة الثلاثية العريقة لتؤدي بالشكل الذي صُممت من أجله. وقد جاء إطلاقنا لفحص السلامة المجاني ليعكس فلسفتنا الرامية إلى توفير "الأفضل ولا شيء سواه" لعملائنا ولكي نتيح أمامهم فرصة للتأكد من كفاءة سياراتهم والحفاظ على سلامتهم هم وعائلاتهم قبل الانطلاق للاستمتاع بموسم الخريف في صلالة.

وبهدف ضمان استمتاع السائقين براحة البال والسلامة والتأكّد من جاهزية نجمات مرسيدس - بنز لتعمل على أفضل نحو ممكن خلال موسم الخريف، يشمل الفحص المجاني تفقد نظام المكابح، والمصابيح الخارجية، وبطارية السيارة بما في ذلك وضعية بدء التشغيل، وحالة شفرات ماسحات الزجاج مع تعديل فوهة غاسلة الزجاج الأمامي.

ويضم الفحص التحقق من مستويات السائل في كل من (زيت المحرك، والمبرد، ونظام المكابح، ونظام تغسيل الزجاج الأمامي) بواسطة الفنييّن المؤهلين والمدرّبين في الشركة الأم ووفق أعلى المعايير العالميّة في قطاع السيارات والسلامة لضمان أقصى درجات الأداء. ولإثراء العملاء بأفضل خدمة متكاملة، ستوفر مرسيدس - بنز عُمان خدمة التنظيف تتضمن غسيل وتلميع السيارة، والتحقق من الإطارات وموازنة العجلات ونظام تعديل ضغط الهواء في الإطارات وفحص الإطار الاحتياطي مجاناً.