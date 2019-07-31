انطلاق بطولة عُمان للإبحار الشراعي بمشاركة 350 ناشئا

مسقط - العمانية

تنطلق اليوم في المدينة الرياضية بالمصنعة منافسات النسخة السادسة من بطولة عُمان للإبحار الشراعي بمشاركة 350 بحاراً ناشئاً قدموا من مختلف مدارس الإبحار الشراعي الأربعة التابعة لعُمان للإبحار.

وتهدف البطولة إلى اختيار أفضل وأبرز البحّارة لتمثيل السلطنة في المحافل والبطولات الدولية القادمة، إضافة إلى اعتبارها بطولة تحضيرية واستعدادية لبطولة آسيا وأوقيانوسيا المقبلة، وتستمر البطولة على مدار 8 أيام من السباقات.

وتعد بطولة عُمان للإبحار الشراعي بمثابة بطولة تحضيرية لبطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست والمقرر إقامتها في المدينة الرياضية بالمصنعة خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 7 أكتوبر القادم.

وستشهد البطولة التي تستضيفها مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي للمرة الأولى مشاركة البحّارة الناشئين من مدراس عُمان للإبحار الشراعي الأربعة: مدرسة صور للإبحار الشراعي، ومدرسة الموج للإبحار الشراعي، ومدرسة بندر الروضة، ومدرسة المصنعة للإبحار الشراعي. وستجري منافساتها عبر قوارب من فئات الأوبتمست، قوارب الليزر 4.7، والليزر راديال والتزلج عبر الألواح الشراعية.