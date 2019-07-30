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تعاون بين "أوكتال" و"تقنية المعلومات" لتمكين المواهب العُمانية

الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:16 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "أوكتال" و"تقنية المعلومات" لتمكين المواهب العُمانية

 

مسقط – الرؤية

تتعاون أوكتال مع هيئة تقنية المعلومات (ITA) في رعاية مسرح الابتكار للأطفال في مجال تقنية المعلومات لهذا العام. وتم تصميم البرنامج، في نسخته الرابعة، لتحفيز الأطفال على تطوير مهاراتهم في مجال تقنية المعلومات. ويستضيف مركز الروبوت والابتكار في صلالة دورة هذا العام خلال الفترة من 14 يوليو حتى 1 أغسطس، بمشاركة 40 طالبا تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عامًا، في إطار شراكة طويلة الأمد بين هيئة تقنية المعلومات وأوكتال. ويتيح البرنامج، بقيادة عدد من المختصين في المجال، فرصة مميزة للأطفال لتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات إبداعية في مجال تقنية المعلومات من خلال المشاركة في حلقات عمل تركز على مجالات مختلفة مثل التشفير، والإلكترونيات والروبوتات. وبعد ختام البرنامج، يتم ترشيح أفضل الأطفال أداء للمشاركة في برنامج آخر متخصص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقال نيكولاس بركات، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتال: من دواعي سرورنا أن نتعاون مرة أخرى مع هيئة تقنية المعلومات في تنظيم هذا البرنامج التعليمي الممتع، في إطار التزامنا برد الجميل لمجتمعنا المحلي وتنمية قيادات مستقبلية واعدة في قطاع التصنيع. ويُعد برنامج مسرح الابتكار للأطفال في تقنية المعلومات وسيلة رائعة لإشراك الأطفال، وصقل قدراتهم الرقمية، وتشجيعهم على روح المبادرة. ويجسد البرنامج بشكل مثالي استراتيجية أوكتال ذات الرؤية المستقبلية الرامية للاستثمار في المبادرات المعززة لمهارات الجيل القادم من العُمانيين.

وتشتمل استراتيجية أوكتال للمسؤولية الاجتماعية على العديد من مبادرات التدريب وتطوير القيادات، سعيًا لرفد أفراد المجتمع بالمعرفة والمهارات المهنية. وتضطلع الشركة بدور ريادي في نمو قطاع التصنيع في السلطنة، وتمنح فريقها من المهنيين فرصاً وظيفية مجزية ومليئة بالتحديات، في الوقت الذي تحافظ على التزامها بتطوير مبادرات التدريب لتعزيز المهارات وتطوير جيل من القادة العُمانيين في مختلف عملياتها.

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