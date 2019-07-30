"الأوقاف" تدعو المواطنين والمقيمين للمشاركة في تحري هلال ذي الحجة

مسقط – الرؤية

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين للمشاركة في تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك مساء يوم الخميس بتاريخ 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019 م.

وقالت الوزارة إن في القمر في مرحلة الاقتران يوم الخميس عند الساعة السابعة واثنا عشرة دقيقة ( 07:12 ) صباحا بالتوقيت المحلي للسلطنة، وسينزل القمر عند الساعة السابعة وسبع عشرة دقيقة ( 07:17 ) مساء، وتغرب الشمس عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة (06:50 ) مساء، أي أن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي 28 دقيقة ، ويبعد عن الشمس بمقدار 7 درجات ، وعلى ارتفاع عن الأفق الغربي بمقدار 6 درجات، وشدة إضاءته تبلغ 0.40% وتكون الشمس في برج السرطان منزلة النثرة والقمر في برج السرطان منزلة الطرف.

وعليه ففي حال صفاء الجو ستكون رؤية هلال شهر ذو الحجة 1440 هـ ممكنة بالمناظير الفلكية وصعبة بالعين المجردة في سماء السلطنة.