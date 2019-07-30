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تحري هلال ذي الحجة .. الخميس

الثلاثاء 30 يوليو 2019 01:46 م بتوقيت مسقط

تحري هلال ذي الحجة .. الخميس

الرياض - الوكالات

دعت المحكمة العليا في السعودية، الثلاثاء، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.

وقالت المحكمة في بيان، إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس".

وتابع البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأضاف: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".

وفي وقت سابق، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس.

ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.

 

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