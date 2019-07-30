الله حقٌ لا احتمالُ



ريم سليمان الخش| باريس

محـــالٌ خلْــــقُ شفــرتنا محــالُ

وإنْ حُـــسبتْ فصفــرٌ ذا احتمالُ

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وأعجـــبُ من غلـــوّ النفــس لمـّا

تُحـرضها المتــاهة والضــــلالُ !!

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ومنطــق ما تمخّــض في اكتــمالٍ

ولا ينـــأى عــن الــرؤيا الكــــمالُ

//

وسـبحـــان الــذي نـــورا حــبانـــا

فلا يطــغى علـــى النـــور الجــدالُ

//

وإنّي في التبحــــر خضـــتُ علــما

به رســـخ اليقيــــنُ كمــــا الجـــبالُ

//

وإنْ كان التصــوّف مــاء روحـــي

فعقلـــيَ في التفــــكرِّ مــا يـــــــزالُ

//

فمـــا زاد الولــــوج ســـوى ثبـــاتٍ

وتوحــــيدٍ يُقــــرّ بــــه الخيـــــالُ

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أحــــبك لا أريــــدُ ســـوى اقـــترابـي

وإنْ ضلـــــوا عن الفحـــــوى تعَـــالوا

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سيخـــبرهم مســار الكــون يـــومــا

بـــــأنّ الله حـــــقٌ لا احـــــتمـــــالُ

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هامش:

أقصد الشفرة الوراثية فاحتمال خلق خلية حية واحدة بترتيب DNA فيها بشكل عشوائي هو احتمال مساوٍ للصفر.

*أقرا الآن عن عبدة الشيطان والكابالا والماسونية .