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الله حقٌ لا احتمالُ

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

الله حقٌ لا احتمالُ


ريم سليمان الخش| باريس

محـــالٌ خلْــــقُ شفــرتنا محــالُ
وإنْ حُـــسبتْ فصفــرٌ ذا احتمالُ
//
وأعجـــبُ من غلـــوّ النفــس لمـّا
تُحـرضها المتــاهة والضــــلالُ !!
//
ومنطــق ما تمخّــض في اكتــمالٍ
ولا ينـــأى عــن الــرؤيا الكــــمالُ
//
وسـبحـــان الــذي نـــورا حــبانـــا
فلا يطــغى علـــى النـــور الجــدالُ
//
وإنّي في التبحــــر خضـــتُ علــما
به رســـخ اليقيــــنُ كمــــا الجـــبالُ
//
وإنْ كان التصــوّف مــاء روحـــي
فعقلـــيَ في التفــــكرِّ مــا يـــــــزالُ
//
فمـــا زاد الولــــوج ســـوى ثبـــاتٍ
وتوحــــيدٍ  يُقــــرّ  بــــه  الخيـــــالُ
//
أحــــبك لا أريــــدُ ســـوى اقـــترابـي
وإنْ ضلـــــوا عن الفحـــــوى تعَـــالوا
//
سيخـــبرهم مســار الكــون يـــومــا
بـــــأنّ الله حـــــقٌ لا احـــــتمـــــالُ
...........
هامش:
أقصد الشفرة الوراثية فاحتمال خلق خلية حية واحدة بترتيب DNA فيها بشكل عشوائي هو احتمال مساوٍ للصفر.
*أقرا  الآن عن عبدة الشيطان والكابالا والماسونية .

 

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