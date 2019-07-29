الإثنين, 29 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بمشاركة 25 عضوًا ومدربًا وطنيًا

اتحاد العمال ينظم برنامجًا تدريبيا لتطوير العمل النقابي

الإثنين 29 يوليو 2019 08:12 م بتوقيت مسقط

DSC_4938
DSC_4952
DSC_4965

 

مسقط - الرؤية

افتتح الاتحاد العام لعمال السلطنة البرنامج التدريبي المتقدم في العمل النقابي أمس، بمشاركة 25 عضواً من النقابين والنقابيات بمن فيهم المدربون الوطنيون، وبصحبة الخبير الدولي نبيل الهواشي، في مبنى الاتحاد بمحافظة مسقط، بهدف تعزيز قدرات ومهارات أعضاء الهيئات الإدارية بالاتحادات والنقابات العمالية.

ورحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال نبهان البطاشي بالمشاركين في البرنامج وعوّل عليهم المسؤولية في المضي قدماً بالعمل النقابي من خلال التحاقهم في البرامج التي يطرحها الاتحاد العام، وأكّد على أهمية هذا البرنامج في تنمية مهاراتهم من خلال إعطائهم مهارات تدريبية متقدمة في مجالات عدة مثل الحوار والمفاوضة الجماعية.

ويهدف البرنامج إلى استكمال التدريب المعمق لأعضاء الهيئات الإدارية بالاتحادات والنقابات العمالية والتوسع في تطوير المحاور التدريبية للبرنامج التأسيسي بهدف إكساب النقابيين مهارات إضافية، بالإضافة إلى إيجاد مدربين وطنيين يواصلون مسيرة التدريب بعد أن يتم إفادتهم في دورات تدريبية إقليمية ودولية.

وقال الخبير نبيل الهواشي إنّ الاستثمار في المعرفة أهم ما ركّز عليه الاتحاد العام للعمال منذ نشأته والسعي نحو تدريب المدربين الوطنيين لمواصلة مسيرة العمل النقابي، كما أنّ نجاح المنظمات العمالية لا يقاس بعمرها وإنما بالمكاسب التي حققتها لعمالها وهذا أمر نجح فيه الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بإشادة إقليمية ودولية.

وتناول اليوم الأول مفهوم التفاوض وأبرز المفاهيم المرتبطة به، وعوامل نجاحه وأهمية الاستعداد لمرحلة الدخول في المفاوضات المباشرة مع صاحب العمل، حيث تشير الدراسات إلى أهمية أن يسبق مرحلة الدخول في المفاوضات المباشرة وضرورة التعرف على أبرز الاحتياجات العمالية وأن تكون المطالب العمالية محل المفاوضة مطالباً جماعية يتم اطلاع الجمعيات العمومية على مضامينها بكل شفافية، إضافةً إلى أنّ الحوار والمفاوضة يشكلان أساس العمل النقابي الناجح، وأنّ الطرف المكره على الحوار يستمر مستقبلاً في البحث عن الوسائل الكفيلة بتعطيل تنفيذ التسوية أو الاتفاقيات الجماعية، بمعنى أنّه يجب أن تدخل جميع الأطراف بملء إرادتها دون إجبار أو إكراه بل عن قناعة تامة بأن التفاوض سيؤدي إلى مكاسب إلى كلا الطرفين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 يناير 2016

"اتحاد العمال" ينظم حلقة عمل تدريبية حول "تعزيز الانتساب النقابي".. غدا

المزيد

25 فبراير 2017

اتحاد العمال يختتم النسخة الرابعة من برنامج العمل النقابي بشمال الباطنة

المزيد

27 مارس 2018

"اتحاد العمال" ينفذ برنامجا تأسيسيا للعمل النقابي

المزيد

05 فبراير 2018

اتحاد العمال ينظم حلقة حول "الانتساب النقابي"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"هوانا صلالة" يطلق باقة من الفعاليات الترفيهية لإثراء تجربة زوار الخريف

عمان - سياحة عمان

المرهون: "سياحية ظفار" تسهم في إنجاح برامج المخيمات الكشفية والشبابية

عمان - سياحة عمان

أنشطة توعوية متنوعة ضمن فعاليات المعرض المروري الثالث في "صلالة جاردنس مول"

المحليات - شرطة

"عُمران و"كراون بلازا" يحتفلان بافتتاح "أوشن بلو بيتش هاوس" في صلالة

عمان - سياحة عمان

توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

المحليات - أخبار

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة