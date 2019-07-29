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لخلل قد يتسبب في تسرب الوقود

حملة لاستدعاء 48 مولد "هوندا EU22IT" للطاقة الكهربائية

الإثنين 29 يوليو 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 48 مولد "هوندا EU22IT" للطاقة الكهربائية

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة عمان للتسويق والخدمات حملة لاستدعاء 48 مولد كهربائي من نوع هوندا(EU22IT) طراز 2018، اعتماداً على أرقام الشاصي من (1055257) إلى (1055266)، ومن (1055272) إلى (1055273)، ومن (1055332) إلى (1055336)، ومن (1055340) إلى (1055346)،ومن (1196861) إلى (1196865)،ومن (1196881) إلى (1196885)،ومن (1196897) إلى (1196910).

ويأتي الاستدعاء بسبب ارتخاء البراغي التي تستخدم لتثبيت صفيحة الوقود وهو ما قد يؤدي إلى عدم إعطاء القوة الكافية لتثبيت مكوّنات الضاغط الداخلي وبالتالي حدوث تسرب للوقود، وعليه ستعمل المؤسسة على استبدال قطعة توصيل الوقود.

وتؤكّد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات للحفاظ على سلامة المستهلكين وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.

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