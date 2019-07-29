"هوانا صلالة" يطلق باقة من الفعاليات الترفيهية لإثراء تجربة زوار الخريف

صلالة – الرؤية

أطلق مشروع هوانا صلالة، أكبر الوجهات السياحية المتكاملة بالسلطنة والذي يضم أكثر عدد من الغرف الفندقية في وجهة واحدة، عددًا من الفعاليات لإثراء موسم الخريف، وتشمل "هوانا فييستا" الثري بالأنشطة الموسيقية والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، للاستمتاع بأجواء مفعمة بالمرح والتشويق خلال الأسبوع. وبهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في محافظة ظفار ودعم مسيرتهم نحو تحقيق النجاح، ينظم هوانا صلالة كل سبت "بازار السبت" كمنصة مثالية لعرض المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة والمنتسبة لجمعية بهجة العُمانية للأيتام، بما يعمل على تعريف الضيوف والزوار من مختلف الجنسيات على الموروث الثقافي العُماني الأصيل، وذلك لإثراء تجربة السياح العُمانيين والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والقاطنين في محافظة ظفار لقضاء أجمل الأوقات خلال موسم الخريف لهذا العام.

وقال محمود البارودي، مدير العمليات في شركة موريا إن "هوانا صلالة" لقي صيتاً واسعاً بين الزوار والسياح من كل الفئات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لكونه المشروع السياحي المتكامل الوحيد في ظفار. ويوفر برنامجاً ترفيهياً متكاملاً يتضمن فعاليات عائلية مشوقة وتشكيلة من الأنشطة الترفيهية للجميع ومن مختلف الدول والفئات العمرية لقضاء أجمل الأوقات في مرافقه الرائعة والعصرية. مضيفا أنهم نجحوا هذا العام في زيادة عدد غرف الفنادق في المشروع لتصل إلى 1,100 غرفة فندقية من فئتي الأربع والخمس نجوم لإثراء تجربة الضيوف بتجارب لا تُنسى.

ويضم برنامج "هوانا فييستا" والذي يقام في هوانا صلالة مارينا فعاليات مشوقة وتشكيلة من الأنشطة الترفيهية المختلفة بما في ذلك "رقصة التنورة" وعروض موسيقية حية، إضافة إلى وجود تشكيلة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم المميزة. ويمكن للأطفال الاستمتاع بعروض الدمى، فضلاً عن مجموعةٍ من الأنشطة المائيّة في "هوانا أكوا بارك" لقضاء لحظات مميزة مع العائة وتجديد الحيويّة والنشاط. ومن خلال "بازار السبت" تتمكن أسر الأيتام المحليين من عرض منتجاتهم الفريدة والمميزة أمام السياح المتوافدين على "هوانا صلالة" من مختلف أنحاء العالم.