المرهون: "سياحية ظفار" تسهم في إنجاح برامج المخيمات الكشفية والشبابية

صلالة - الرؤية

قال أحمد بن مسلم المرهون مسؤول التوعية السياحية التابعة لدائرة الترويج السياحي بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار أن المديرية شاركت في برامج وأنشطة للمخيمات إلى جانب تقديم محاضرات توعوية للحفاظ على المواقع السياحية والمرافق العامة، والتعرف على الخدمات السياحية في المحافظة، في إطار التعاون وتحقيق الشراكة في دعم الأنشطة الشبابية مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات.

وأضاف المرهون أنّ الفعاليات الكشفية تضمنت تنظيم برنامج لـ٥٠ مشاركا في المخيم الصيفي لمرحلة الفتيان، واشتمل على زيارة الحديقة المائية "هوانا أكوا بارك" للتعرف على المشاريع السياحية وتقديم محاضرة وبث الرسائل التوعوية، وأيضاً المخيم الكشفي الصيفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم، في أغسطس، ويجري إعداده لزيارة ٥٠ مشاركا للمواقع السياحية في محافظة ظفار، وتقديم محاضرة توعوية عن السياحة، وكذلك ملتقى الطبيعة الأول للمرشدات في ٢٤ أغسطس، كما يجري التنسيق لزيارة منتجع بلاد بونت السياحي لـ ٥٠ مرشدة للتعرف على المنشآت السياحية والخدمات الفندقية وتقديم محاضرة توعوية عن السياحة في محافظة ظفار.