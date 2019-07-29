الإثنين, 29 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي

"النفط العُمانية للتسويق" تنظم برنامجا لنشر ثقافة السلامة المرورية بين الأطفال

الإثنين 29 يوليو 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

"النفط العُمانية للتسويق" تنظم برنامجا لنشر ثقافة السلامة المرورية بين الأطفال

 

صلالة – الرؤية

نظَّمت شركة النفط العُمانية للتسويق برنامج "قرية التوعية بالسلامة المرورية" للأطفال في مهرجان صلالة السياحي 2019، تحت شعار "قيادة آمنة، حياة آمنة" وضمن جهودها الحثيثة لنشر الوعي بسلامة المركبات في المجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية في محافظة ظفار، بهدف رفع مستوى الوعي بين الأطفال وعائلاتهم حول السلامة على الطرق. واستمتع أكثر من 500 طفل بمرافق السلامة المبتكرة والتفاعلية في القرية، وتُعد القرية وجهة تعليمية وعملية لغرس مفاهيم السلامة المرورية لدى الأطفال وبأسلوب ممتع ومرح، وخلال البرنامج، قام الأطفال بقيادة المركبات ضمن مسار على طول 100 متر مربع للحصول على رخصة قيادة من شركة النفط العُمانية للتسويق. كما تمَّ شرح مفاهيم السلامة مع التركيز على أهمية استخدام أحزمة الأمان، والالتزام بالإشارات المرورية، ومهارات القيادة الآمنة والقواعد الأخرى قبل القيادة في المسار.

وقال محمد بن حسن المجيني، مدير أول السلامة والصحة المهنية والبيئة وضمان الجودة بشركة النفط العُمانية للتسويق: لطالما برهنت الشركة التزامها الدائم بدعم البرامج التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي. ومن هذا المنطلق، جاء تنظيمنا لـ "قرية التوعية بالسلامة المرورية" كمركز تعليمي صُمم خصيصًا للمساعدة في تقليل المخاطر التي تهدد سلامة أطفالنا. ويسعدنا التعاون مع شرطة عُمان السلطانية لنشر ثقافة السلامة المرورية لدى الأطفال في سن مبكرة والتي من شأنها الحد من الحوادث مستقبلا.

ويشار إلى تدشين "قرية التوعية بالسلامة المرورية" لأول مرة في عام 2018، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للسلامة على الطرق، لتشجيع الأطفال على اتخاذ قرارات ذكية حول السلامة في سن مُبكرة، وزيادة مستوى وعي المجتمعات المحلية. وبعد النجاح الواسع التي لاقته في مسقط جراند مول العام الماضي، جاءت مبادرة هذا العام لتشجيع الأطفال الذين يزورون مهرجان صلالة السياحي للاستمتاع بأجواء تفاعلية وزيادة مستوى وعيهم حول السلامة المرورية وأهمية استخدام أحزمة الأمان ومقاعد الأطفال والسرعة الزائدة وإشارات الطرق وغيرها الكثير.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 سبتمبر 2018

"النفط العمانية للتسويق" تدشن قرية للتوعية بالسلامة المرورية

المزيد

15 نوفمبر 2015

"النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج" تنظم ورشة لتعزيز السلامة في بيئة العمل

المزيد

23 أكتوبر 2016

"النفط العمانية" تشارك بعروض تقديمية في معرض السلامة المرورية 2016

المزيد

08 مايو 2015

"السلامة المرورية: ثقافة مجتمع".. يوم مفتوح في الرستاق للتوعية بالحد من الحوادث

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"هوانا صلالة" يطلق باقة من الفعاليات الترفيهية لإثراء تجربة زوار الخريف

عمان - سياحة عمان

المرهون: "سياحية ظفار" تسهم في إنجاح برامج المخيمات الكشفية والشبابية

عمان - سياحة عمان

توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

المحليات - أخبار

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة