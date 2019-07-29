"النفط العُمانية للتسويق" تنظم برنامجا لنشر ثقافة السلامة المرورية بين الأطفال

صلالة – الرؤية

نظَّمت شركة النفط العُمانية للتسويق برنامج "قرية التوعية بالسلامة المرورية" للأطفال في مهرجان صلالة السياحي 2019، تحت شعار "قيادة آمنة، حياة آمنة" وضمن جهودها الحثيثة لنشر الوعي بسلامة المركبات في المجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية في محافظة ظفار، بهدف رفع مستوى الوعي بين الأطفال وعائلاتهم حول السلامة على الطرق. واستمتع أكثر من 500 طفل بمرافق السلامة المبتكرة والتفاعلية في القرية، وتُعد القرية وجهة تعليمية وعملية لغرس مفاهيم السلامة المرورية لدى الأطفال وبأسلوب ممتع ومرح، وخلال البرنامج، قام الأطفال بقيادة المركبات ضمن مسار على طول 100 متر مربع للحصول على رخصة قيادة من شركة النفط العُمانية للتسويق. كما تمَّ شرح مفاهيم السلامة مع التركيز على أهمية استخدام أحزمة الأمان، والالتزام بالإشارات المرورية، ومهارات القيادة الآمنة والقواعد الأخرى قبل القيادة في المسار.

وقال محمد بن حسن المجيني، مدير أول السلامة والصحة المهنية والبيئة وضمان الجودة بشركة النفط العُمانية للتسويق: لطالما برهنت الشركة التزامها الدائم بدعم البرامج التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي. ومن هذا المنطلق، جاء تنظيمنا لـ "قرية التوعية بالسلامة المرورية" كمركز تعليمي صُمم خصيصًا للمساعدة في تقليل المخاطر التي تهدد سلامة أطفالنا. ويسعدنا التعاون مع شرطة عُمان السلطانية لنشر ثقافة السلامة المرورية لدى الأطفال في سن مبكرة والتي من شأنها الحد من الحوادث مستقبلا.

ويشار إلى تدشين "قرية التوعية بالسلامة المرورية" لأول مرة في عام 2018، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للسلامة على الطرق، لتشجيع الأطفال على اتخاذ قرارات ذكية حول السلامة في سن مُبكرة، وزيادة مستوى وعي المجتمعات المحلية. وبعد النجاح الواسع التي لاقته في مسقط جراند مول العام الماضي، جاءت مبادرة هذا العام لتشجيع الأطفال الذين يزورون مهرجان صلالة السياحي للاستمتاع بأجواء تفاعلية وزيادة مستوى وعيهم حول السلامة المرورية وأهمية استخدام أحزمة الأمان ومقاعد الأطفال والسرعة الزائدة وإشارات الطرق وغيرها الكثير.