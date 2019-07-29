"عُمران و"كراون بلازا" يحتفلان بافتتاح "أوشن بلو بيتش هاوس" في صلالة

صلالة – الرؤية

احتفلت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) - الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحي في السلطنة، ومنتجع كراون بلازا صلالة بافتتاح مطعم أوشن بلو بيتش هاوس في منتجع كراون بلازا بولاية صلالة، تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، وبحضور عدد من المسؤولين من شركة عُمران ومنتجع كراون بلازا صلالة.

ويُعتبر مطعم أوشن بلو بيتش هاوس الأول من نوعه في صلالة، حيث يقدم وجبات عالمية بأسلوب طهي احترافي لمختلف المأكولات التقليدية والمُتميزة والأطباق المتنوعة من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الطهي المباشر الذي يبدع فيه 15 من الطهاة الموهوبين المتخصصين في تقديم المأكولات العالمية المختلفة بنمط مبتكر.

ويضم مطعم أوشن بلو بيتش هاوس المطل على الشاطئ 180 مقعداً، ويقدم دولفين تيرازا في الشرفة العلوية للمطعم قائمة طعام إيطالية متخصصة وركن للبيتزا بأسعار معقولة، كما يستوعب دولفين تيرازا ما يصل إلى 96 ضيفًا ويحتوي على صالة جلوس مريحة مطلة على منظر خلاب لبحر العرب. كما يوفر المطعم خدمات رائعة لتناول الطعام في الهواء الطلق، والاستمتاع بمنظر غروب الشمس. وتبلغ مساحة المطعم 1000 متر مربع ليكون بذلك مكاناً مثالياً لتناول الطعام والاستمتاع بأشهى خيارات الأطعمة المُقدمة في المرافق الداخلية والخارجية.

وقال مانويل ليفونيان، المدير العام لمنتجع كراون بلازا صلالة: يتكون المطعم المطل على الشاطئ من طابقين، ويقدم قوائم طعام يومية بأصالة وجودة، وسيشتمل على مأكولات تعكس الوجبات المحلية وأطباق مختلفة من مأكولات البحر الأبيض المتوسط ​​والأطباق الشرقية وخيارات متعددة من المأكولات من جنوب شرق آسيا والمأكولات الإيطالية الكلاسيكية مثل البيتزا.

وأضاف: متحمسون للغاية لتدشين أوشن بلو بيتش هاوس لما سيوفره من تجربة جديدة وفريدة من نوعها لتناول الطعام في المدينة ونسعى أن يحقق أن يصبح الوجهة الرائدة لتناول الطعام في ظفار وإضفاء جو من الإلفة بين الضيوف للاستمتاع بأوقاتهم في تناول وجبة الطعام سواء مع العائلة أو بين الأصدقاء أو مع زملاء العمل.

ومن جانبه قال بيتر واليكنوسكي، الرئيس التنفيذي، لـ "شركة عُمران": يسرنا أن نشهد النمو الذي يُحققه منتجع كراون بلازا صلالة كوجهة متميزة وعصرية للزوار في صلالة، حيث سيقدم مطعم أوشن بلو بيتش هاوس تجربة مميزة ستساهم في استقطاب المزيد من الزوار. ويتزامن افتتاح مطعم أوشن بلو بيتش هاوس مع موسم خريف صلالة السياحي في مُحافظة ظفار وتتويج مدينة صلالة كعاصمة للمصايف العربية هذا العام من قبل المنظمة العربية للسياحة.