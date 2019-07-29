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"الأوبرا السلطانيّة" تطبق خيارات دفع متنوعة عبر الهواتف الذكية

الإثنين 29 يوليو 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

"الأوبرا السلطانيّة" تطبق خيارات دفع متنوعة عبر الهواتف الذكية

 

مسقط – العمانية

اتفقت دار الأوبرا السلطانيّة مسقط مع شركة باترون بيس لإدخال، وتطبيق نظام جديد عن طريق الهاتف الذكيّ، مواكبة للتطوّر في تقنية المعلومات، وما يشهده العالم في عصر الثورة الصناعية الرابعة من قفزات علميّة.

ويتمثل التطبيق في فتح صفحة إلكترونية للدار تشمل عدّة مزايا من خلال انضمام الدار للشبكة المتحدة للصرف الآلي (عُمان نت)، ما يعني وجود خيارات عديدة للدفع وشراء تذاكر دار الأوبرا السلطانية مسقط، ودار الفنون الموسيقية، وفعاليات البيت المفتوح، والدفع المسبق لشراء المأكولات الخفيفة أثناء الاستراحة، والتسوّق الإلكتروني بمحل هدايا دار الأوبرا السلطانية مسقط، علاوة على الدفع المسبق للمواقف ذات الخاصية المدفوعة الأجر، وبرنامج الولاء.

وبدأ تشغيل الكثير من هذه المزايا بعد فتح شباك التذاكر أمس، ويتوقع نزول باقي الميزات في وقت لاحق من هذا العام الذي سيشهد نظاما جديدا للتذاكر، والجلوس في المقاعد، فالمستويات لم تعد كما كان معمولا في السابق: الأول، الثاني، الثالث، إلخ.. بل ستكون هناك مستويات جديدة تتمثّل بالألماسي، والذهبي، والنحاسي، والبلاتيني، وكل مستوى له أسعاره، وحفلاته.

وتشجيعاً لروادها، على مشاهدة عروضها الرائعة، ستقوم دار الأوبرا السلطانية مسقط، ولأول مرّة بتوفير تخفيضات مبكّرة على التذاكر بقيمة ١٥٪ ، وستبقى هذه التخفيضات سارية لمدة شهر من ساعة فتح شباك التذاكر، كما سيجري تخفيض أسعار المقاعد، والمقصورات ذات الرؤية المحدودة لخشبة المسرح بنسبة ٥٠٪ كما سيتم إيقاف شراء التذاكر، أو التعامل نقداً، وسيكون تحصيل المستحقات عن طريق بطاقات السحب الآلي بشتى أنواعها، أو المحافظ الإلكترونية، أو شيك بنكي، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للدار، أو التطبيق الجديد للدار.

 

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