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نظام تعليق استباقي من "أودي" للسيارة A8

الإثنين 29 يوليو 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

نظام تعليق استباقي من "أودي" للسيارة A8

مسقط - الرؤية

طرحتْ أودي ابتكارًا جديداً لسيَّارة Audi A8 صالون الفاخرة، وهو نظام التعليق الاستباقي النشط. ويمد النظام رائدة سيارات Audi أعلى مستويات الراحة على متن السيَّارة تضاهي به سيارات الليموزين أو تحكم فائق يحاكي أداء السيارات الرياضية، بحسب نمط القيادة المحدد.

ويُمكن طلب سيارة Audi A8 بنظام التعليق الاستباقي النشط في أسواق الشرق الأوسط اعتباراً من أغسطس 2019. وتبلغ التكلفة الإضافية لنظام التعليق النشط في دول مجلس التعاون الخليجي 6250 دولارا.

يُشار إلى أن نظام التعليق الاستباقي النشط في سيارة Audi A8 هو نظام تعليق نشط متكامل؛ حيث تعمل مشغلاته الكهروميكانيكية على ضبط تعليق السيارة، مما يمكِّن من رفع أو خفض كل عجلة من عجلات سيارة الصالون الفاخرة على حِدة، للتحكم في ارتفاع هيكل السيارة أثناء القيادة في كل المواقف. ويستطيع نظام التعليق النشط رفع هيكل السيارة حتى 85 ملليمتراً (3٫3 بوصة) من منتصفها وعند جميع زواياها الأربعة خلال خمسة أعشار جزء من الثانية.

وبالقرب من عجلات Audi A8 الأربع، توجد محركات كهربائية مدمجة مسؤولة عن تشغيل النظام الكهربائي الرئيسي للسيارة الذي تبلغ قوته 48 فولت؛ وتدار هذه المحركات بأنظمة الطاقة الإلكترونية. فيما يعمل سير نقل حركة وعلبة تروس توافقية مدمجة على زيادة عزم المحرك الكهربائي 200 مرة ليصل إلى 1100 نيوتن متر (811 رطل-قدم)، لتوجيهه إلى أنبوب دوَّار من الفولاذ، مثبت بداخله قضيب من التيتانيوم يستطيع الدوران لأكثر من 20 درجة. تنتقل القوة المولَّدة من مضاعفة عزم المحرك، من نهاية الأنبوب الدوَّار، إلى نظام التعليق عبر رافعة وذراع وصل؛ حيث تعمل هذه القوة على الدعامات الزنبركية في نظام التعليق الأمامي، وتعمل على الوصلة العرضية في نظام التعليق الخلفي.

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