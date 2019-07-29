"ما سبوك وما ضربوك"

خلفان الطوقي

كانت اللوحة الشهيرة المزينة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول "لو أن أهل عمان أتيت، ما سبوك ولا ضربوك"، معلقة في المبنى السابق لمطار مسقط الدولي، وما أن تم بناء والانتقال إلى المبنى الجديد، إلا وضجت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمقترح بل بمطالبات لإدارة الشركة العمانية للمطارات بأن تضع اللوحة في مكان بارز في مدخل المطار ترحيبا بضيوفها القادمون إلى السلطنة، وما هي إلا عدة شهور وقامت إدارة المطار مشكورة باختيار أفضل الأماكن وأبرزها، ووضعت اللوحة وترجمت حديث رسولنا محمد عليه أزكى الصلوات والتسليم باللغة الانجليزية يتوسطها طفلا عماني ذو ملامح بريئة يحمل زهورا ترمز إلى التسامح والسلام والضيافة والانفتاح على الآخر، واحقاقا للحق، لا أدري هل تعليق اللوحة جاء بناء على مقترحات أو قناعة من الإدارة في أن تختار المكان البارز الذي يليق بمحتواه لأكثر الأحاديث التي يحفظها العمانيون، عموما وفي كل الحالات، هي خطوة موفقة تحسب للإثنين.

ما أن تم تعليق اللوحة، إلا وأتت عبارات الإشادة وكلمات الإطراء لإدارة المطارات على حسن صنيعها، وهنا شدني ولفت إنتباهي مقترح عفوي كتبه سعادة خليل الخنجي عبر حسابه في تويتر، واقترح أن يكون مثل هذه اللوحة التي تحمل الحديث النبوي الشريف معلقة في كل منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية.

ما شدني في هذا المقترح العميق أنه يحمل في طياته "أبعادا" عميقة لا تشاهد بالعين المجردة، أبعاد دينية وتاريخية وإنسانية وسياحية، فالدينية هو أن رسولنا عليه الصلاة والسلام اختص بالذكر أهل عمان ووصفهم بالتسامح والانفتاح وتقبل الآخ،ر وإن اختلف معهم أو اختلفوا معه في وجهة النظر، أما بالنسبة للبعد التاريخي فإن ذلك يعني أن دولة عمان دولة عريقة حاضرة وبكل قوة على مر الازمان، وحديث رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام هو من الشواهد المليونية على عراقة وعظمة هذا البلد العظيم، والحديث النبوي هو من أعظم هذه الشواهد والبراهين ومصدرها خير البرية والانام، اما بالنسبة للعمق الإنساني، فإن اصل الطبيعية البشرية تدعو للعيش المشترك والتسامح والحوار وكل المعاني الإنسانية السامية، وحديث نبينا الشريف هو رسالة لكل البشرية وخير دليلها هذا الحديث الشريف، وأن اختص به اسم "عمان" فقط، اما بالنسبة للبعد السياحي، فكما هو معروف أن كثير من الدول تستفيد من اماكن زارها المشاهير او قالها أحد القادة المعروفين حكمة شهيرة في مكان معين او اتخذ احد الرؤساء قرار تاريخي في مكان معين، فيكون ذلك المكان مزارا سياحيا، فما بالك وأن من ذكر اسم "عمان" هو خير البشر واطهرهم.

هذه اللوحة التي تزدان باحلى وانقى الكلمات لها أبعاد، كما ان لها "دروس" اثرها باق بإذن الله وعلينا أن نضعها نصب أعيننا وفي عقل كل عماني وعمانية، وأهم هذه الدروس أن الشخصية العمانية منذ الأزل هي شخصية مسالمة مع نفسها ومع غيرها، شخصية متسامحة ومرحبة بالعيش المشترك، وترى وتلاحظ هذه الحكمة ظاهرة في التعامل اليومي بين الأفراد بغض النظر عن مذاهبهم ودياناتهم واعراقهم واجناسهم وقبائلهم وثقافاتهم وغيرها من المتغيرات، ورسخ ذلك في قوانيننا المدنية منذ نشأة النهضة الحديثة بقيادة مولانا السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله وابقاه - ووجود اللوحة في مكان بارز في مطار مسقط الدولي لهو اعترافا وتحويل الحديث النبوي الشريف ليكون من الثوابت العمانية في القوانين والمعاملات والاعراف، وعليها أن تلتصق بجينات الشخصية العمانية الأصيلة الان وفي المستقبل كما التصقت بهم في الماضي.

بالإضافة أن هذه اللوحة ووضعها في مكان واضح وجلي للجميع له أبعاد ودروس كما ذكرنا، إنما يمتد إلى "الرسائل" الإيجابية، وأهم هذه الرسائل لغير العماني والسائح العربي وغير العربي والمسلم وغير المسلم: هذه الرسالة الترحيبية والإيجابية وكأنها تقول له بصريح العبارة" اهلا وسهلا بك، فأنت في عمان التاريخية العريقة الشامخة والمتواضعة في آن واحد، بين اهلك، وسوف تكون بينهم يا ضيف عمان معززا مكرما وفي أمن وامان"، والحقيقة أن هذه اللوحة لا تحمل رسالة للقادمين إلى عمان فقط، بل رسالة إلى كل الأجيال العمانية (الحاضرة ومن يأتي بعدنا) بمختلف مراحلها داعية اياهم إلى الاستمرار في هذا المنهج العلمي الإنساني السامي والإسلامي الاصيل.

ولكي تكون هذه اللوحة لها أثرا عظيم وباق وتحقق "ابعادها" العميقة وتاصل "دروسها" المؤثرة وتوصل "رسائلها" الإيجابية، نتمنى من الجهات الحكومية من شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والإتصالات ومجموعتي أسياد والطيران وكل المعنيين في المنافذ وكل من له علاقة ببوابات الدخول إلى السلطنة (البريةوالبحرية والجوية) أن تتبنى المقترح وتقوم بتعليق هذه اللوحة التي - ليست ككل اللوحات - وتضعها في أماكن بارزة ليراها الجميع من العمانيين والقاطنين والزوار، ليكون هذا المنهج ليس للعمانيين فقط بل للعالم أجمع.