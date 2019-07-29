أستطيب الملح وأُغني



سهام الدغاري | ليبيا

لم يبق الكثير

فقط خطوتان وقفزة

لأستطيب الملح

•••

الهوة أوسع من كذبة أبريل

والضفة لا تقابل الضفة

ولا اسم موصولٌ يساعدني

•••

ربما يجب أن أتحول لكنغارو

أحمل جرابي وأقفز

أكمل طريقي نحو البحر

أستطيب الملح وأغني

يا مسافات الوهم

•••

الآن يمكنني الرؤية بوضوح

هنا يبتلع الصوت نفسه

هناك اللون يختفي

ثم يعود ليظهر من جديد

وعلى بعد خطوتين وقفزة

ثعبان زاغ بصره

ما بين الصوت واللون

•••

يجب أن تطهر ذاكرتك

من كل الزوائد الوهمية

بأن تقفز أبعد...أبعد...ثم أبعد

ستشعر بالخفة

ولتشعر بالخفة تخلص من جرابك

وادعُ الله أن يهبك قدماً ثالثة

•••

لم يبق الكثير

فالجرح كساه الملح

وطعم الملح

أقل مرارة من طعم الصبر

والوقت بات يسيل

يخرج من هيكليته

يتلاحم والبحر

وأنا أدعو الله

أن يهبني قدماً ثالثة

•••

لأطويك داخل الحرف

ثم أرتق ما تفتق منك

وأنا أستطيب الملح

وأغني

يامسافات الوهم

لم يبق الكثير

فقط

خطوتان وقفزة