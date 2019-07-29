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قَالتِ البلادُ والحقُولْ

الإثنين 29 يوليو 2019 12:08 م بتوقيت مسقط

قَالتِ البلادُ والحقُولْ


د. علي منصور | مصر

لوجهكَ نكهةُ الثّمرةْ .
لوجهكَ رعشةُ العشبِ الجميلِ بزخّةِ المطَرةْ .
لوجهكَ حلمُ أحلامي ..
          وأحلامي طُوالَ الليلِ مُنهمرةْ .
متى تأتي تَهُزّ القلبَ يا إلفي  ؟!!
متى تأتي ..  !!
غيابك صَارَ سكيناً من الأحزانِ ، وجهي
باتَ مَمْلوءا ..
بأسئلةِ الهوى المرّة .
متى تأتي تَهّز الأرضَ والشّجَرةْ  ؟!
متى يا مالكَ الإخصابِ تطلقُ ريحكَ المُهْرة  ؟!

***
متى يا مالك الإخصابِ تطلق ريحك المهرة  ؟!
متى تأتي وتدخلني فتبتهجُ
المدائنُ والقرى ، خبأتُ دفءَ الشمسِ في صدري ،
وفي عينى خبأتُ
          الهوى  ،
ومددتُ نحوكَ حزمةً ..
من أمسياتِ القمحِ ـ رائحةِ البحرِ ، مددتُ
نحوكَ لهفتي
شفتينِ تغتسلانِ في شفتيكَ ، تمتلئانِ
         ـ يا إلفي ـ
بأفراح السّنابلِ وانتشاءات النّهارِ ، مددتُ
نحوك ، آهِ ...
هلْ ـ يا سيدَ الأكوانِ ـ تدخُلني ،
        وتدخلني ،
وتطلق ماءك المملوءَ بالثورةْ  .
                                                         يوليو 1981

 

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