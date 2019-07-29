قَالتِ البلادُ والحقُولْ



د. علي منصور | مصر

لوجهكَ نكهةُ الثّمرةْ .

لوجهكَ رعشةُ العشبِ الجميلِ بزخّةِ المطَرةْ .

لوجهكَ حلمُ أحلامي ..

وأحلامي طُوالَ الليلِ مُنهمرةْ .

متى تأتي تَهُزّ القلبَ يا إلفي ؟!!

متى تأتي .. !!

غيابك صَارَ سكيناً من الأحزانِ ، وجهي

باتَ مَمْلوءا ..

بأسئلةِ الهوى المرّة .

متى تأتي تَهّز الأرضَ والشّجَرةْ ؟!

متى يا مالكَ الإخصابِ تطلقُ ريحكَ المُهْرة ؟!

***

متى يا مالك الإخصابِ تطلق ريحك المهرة ؟!

متى تأتي وتدخلني فتبتهجُ

المدائنُ والقرى ، خبأتُ دفءَ الشمسِ في صدري ،

وفي عينى خبأتُ

الهوى ،

ومددتُ نحوكَ حزمةً ..

من أمسياتِ القمحِ ـ رائحةِ البحرِ ، مددتُ

نحوكَ لهفتي

شفتينِ تغتسلانِ في شفتيكَ ، تمتلئانِ

ـ يا إلفي ـ

بأفراح السّنابلِ وانتشاءات النّهارِ ، مددتُ

نحوك ، آهِ ...

هلْ ـ يا سيدَ الأكوانِ ـ تدخُلني ،

وتدخلني ،

وتطلق ماءك المملوءَ بالثورةْ .

يوليو 1981