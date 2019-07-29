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استدعاء 15 سيارة "أودي A3"

الإثنين 29 يوليو 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

مسقط – الرؤية
أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة سيارات الوطية حملة لاستدعاء 15 سيارة من نوع أودي A3 تم صنعها خلال الفترة من أبريل 2018 إلى يونيو 2018 اعتماداً على أرقام الشاصي من (WAUZZZFF6J1072844) إلى(WUAZZZFF2J1908204) .
ويأتي الاستدعاء نظراً لاحتمالية عدم وجود قفل مسند الرأس في المقعد الخلفي الأوسط في بعض المركبات، وبناءً على ذلك ستقوم الوكالة بفحص المسند في السيارات المستدعاة واستبداله إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

 

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