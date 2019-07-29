"Audi Q3 Sportback".. إعادة تعريف ديناميكية الأداء على الطريق

مسقط – الرؤية

أضافت "أودي" إلى سلسلة طرازاتها سيارة رياضية مدمجة متعددة الاستعمالات على طراز كوبيه، وهي سيارة Audi Q3 Sportback. ويجمع الطراز الجديد بين الحضور القوي وأعلى مستويات الرفاهية التي تلائم الاستعمالات اليومية المتعددة المميزة لهذا النوع من السيارات الرياضية.

ويمتاز هيكل السيارة بأناقته الرياضية ورشاقة الأداء التي تتفرد بها السيارات الكوبيه. كل هذه المواصفات تجعل منAudi Q3 Sportback أول سيارة كروس أوفر مدمجة من علامة أودي تجمع بين الأداء الرياضي والفخامة.

يعكس تصميم Audi Q3 Sportback قوة السيارة ودقتها بالتساوي، وتبرز كل تفصيلة فيها ذلك. فشبك التهوية الأسود الامامي أحادي الإطار ثماني الأضلاع يأتي في تصميم ثلاثي الأبعاد، مما يضفي على السيارة هيئتها الرياضية المميزة. وينطبق ذلك على فتحات التهوية التي تتخذ شكل شبه منحرف، والمصد البارز بحافته المسطحة.

وتتباين مقصورة الركاب التي تشبه تلك المميزة للسيارات الكوبيه مع ملحقات السيارة المميزة، التي تأتي في ألوان متباينة مما يبرز طابع السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.

ويبزر خط السقف المنخفض دعامات السيارة المصممة على شكل الحرفD والذي ينتهي بجناح طويل مثبت عند حافة السقف الخلفية. وهذا ما يجعل سيارة Audi Q3 Sportback تبدو أطول من شبيهتها من نفس العائلةAudi Q3. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز السيارة الرياضية الكوبيه متعددة الاستعمالات بأنها أكثر استواءً بمقدار ثلاثة سنتيمترات، مما يمنحها مظهراً يوحي بمزيد من القوة.

وتوفر Audi Q3 Sportback متعة القيادة على جميع التضاريس. فسواء انطلقت على شوارع المدينة، أو على الطريق السريع، أو على تضاريس غير وعرة - توفر السيارة المدمجة أداءً ديناميكياً. وتأتي السيارة بنظام توجيه متطور كتجهيز أساسي، تزداد فيه نسبة تعشيق التروس مع زيادة زاوية التوجيه، بالإضافة إلى نظام التعليق الرياضي.

وعند الطلب، يأتي نظام التعليق مع نظام تحكم في المصد، مما يزيد نطاق أنماط القيادة المختلفة. وبناءً على وضع القيادة المحدد، وحالة الطريق، والتفضيلات الشخصية، يستطيع السائق تغيير سمات السيارة من خلال نظام التوجيه الديناميكي الأساس من أودي لاختيار أسلوب القيادة، والذي يشتمل على ستة أنماط للقيادة، تتضمن نمط الطرق الوعرة.

وبالإضافة إلى تحكم النظام في المحرك وناقل الحركة، فإنّه يتحكم كذلك في ممتصات الصدمات القابلة للتعديل ونظام المساعدة في التوجيه. كما يسهل نظام التحكم في هبوط المنحدرات، الذي يأتي كتجهيز اختياري، في توجيه السيارة، حيث يحافظ على ثبات سرعة السيارة التي يحددها السائق على أي ميل يزيد عن 6%. وستسلم أولى سيارات Audi Q3 Sportback في الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2020.