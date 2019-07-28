"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

صلالة - الرؤية

احتفلتْ الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) -الذراع التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- بتدشين فندق "ضيافة أتانا صلالة" -أحدث المشاريع الفندقية التي أنجزتها الشركة بولاية صلالة. ورعى حفل التدشين سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة عُمران وعدد من المسؤولين.. ويبدأ الفندق استقبال الزوار ابتداء من يوم الخميس، مطلع أغسطس.

ويأتي افتتاح "ضيافة أتانا صلالة" في إطار دور شركة عُمران لتعزيز السياحة المحلية وتنمية الأصول الفندقية المختلفة التي تُسهم في إثراء وتنويع التجارب السياحية في البلاد. وتقدم "ضيافة أتانا صلالة" مفهوماً متفرداً للضيافة مُستوحى من الموروث الثقافي لولاية صلالة، كما يضم الفندق 54 غرفة فندقية ومجموعة من المرافق المصمَّمة بأسلوب يدمج الأصالة بالحياة العصرية لتقديم تجربة غنية للزوار، كالمساحات التفاعلية للعائلات والمأكولات الشهية والأطباق المحلية والمساحات المخصصة للأطفال والعائلات، إضافة للبرامج والجولات السياحية المشوقة التي تتيح للضيوف الفرصة لاستكشاف المواقع والأنشطة السياحية والتعرف على العادات والتقاليد المحلية الأصيلة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار: نُبارك لشركة عُمران تدشين "ضيافة أتانا صلالة" التي ستُسهم في رفد القطاع السياحي بمزيد من الخدمات والمرافق السياحية المرموقة، بما يعزز مكانة ولاية صلالة كوجهة سياحية حيوية على مستوى المنطقة. وأضاف سعادته: يأتي افتتاح "ضيافة أتانا صلالة" في وقت مثالي يتزامن مع إنطلاقة موسم خريف صلالة السياحي والاحتفاء بصلالة عاصمةً للمصايف العربية؛ وبذلك سيلعب هذا المرفق السياحي دوراً مهمًّا في صناعة تجربة ضيافة جديدة للزوار تعبر عن مفردات الأصالة العمانية والتراث الظفاري الغني والعريق.

من جانبه، قال بيتر واليكنوسكي الرئيس التنفيذي لشركة عُمران: سعداء بتدشين "ضيافة أتانا صلالة" وتسليم المشروع في وقت قياسي، متطلعين لإسهامه في تحفيز السوق السياحي المحلي ودعم النمو المطرد الذي تشهده صلالة كوجهة سياحية رئيسية، تتمتع بكافة المقومات الطبيعية والكنوز الثقافية والتاريخية والفنون الشعبية الأصيلة التي تثير اهتمام وشغف جميع الزوار. وإذ نفتتح هذا المرفق السياحي الجديد، فإن شركة عُمران تولي التعمين أولولية قصوى حيث تبلغ نسبة العمانيين أكثر من 50% حالياً، مع عزمنا على زيادة هذه النسبة في الأشهر المقبلة.

وكانت "عمران" قد بدأت تنفيذ الأعمال التطويرية لفندقي "ضيافة أتانا صلالة" و"ضيافة أتانا الأشخرة" -المعروفين سابقاً ببيوت الشباب في صلالة والأشخرة- على وتيرة متسارعة بعد أن تم تحويلهما من وزارة السياحة الى محفظة الأصول الفندقية لشركة عُمران العام الماضي.

وتعد "ضيافة أتانا" -من فئة الثلاث نجوم- إحدى العلامات المنبثقة من سلسلة فنادق ومنتجعات أتانا المرموقة التي أسَّستها شركة عُمران وأطلقتها كعلامة فندقية في كلٍّ من فندق أتانا خصب ومنتجع أتانا مسندم في العام 2014م. وتتميز الأصول المندرجة تحت علامة "ضيافة أتانا" بطابع عصري واقتصادي، وتركز على القصص والروايات المرتبطة بمواقعها الفريدة، كما تقدم تجربة سياحية مستوحاة من الثقافة والتقاليد المحلية الأصيلة.

وتعتزمُ "عُمران" الاستمرار في تدشين أصول ضيافة جديدة ضمن سلسلة فنادق "أتانا" و"ضيافة أتانا" للعمل على تعزيز توسعها في جميع أنحاء السلطنة من خلال إعادة تشغيل بعض المرافق الفندقية التابعة للشركة أو تشغيل المنشآت الفندقية الجديدة التي تقوم بإنشائها الشركة في إطار جهودها لتعزيز السياحة المحلية في السلطنة.

وتضطلع شركة عُمران بصناعة أصول سياحية مستدامة وذات أصالة، ومجتمعات تعكس أسلوب الحياة العصرية، ووجهات تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ويتمحور دورها الرئيسي في القطاع السياحي بالعمل ككيان مستقل أو كذراع محفز للنمو يدمج الإمكانيات الحكومية بروح الريادة في القطاع الخاص. وتعمل الشركة مع كل الجهات المعنية والشركاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية لضمان تحقيق مساهمة مباشرة ومنافع اجتماعية واقتصادية إيجابية نحو البيئة وحياة الناس مع الحرص على احترام الموروث الثقافي والقيم البيئية للسلطنة.