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"التعليم العالي" تدرس مشروع جامعة أسترالية في الدُّقم

الأحد 28 يوليو 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

"التعليم العالي" تدرس مشروع جامعة أسترالية في الدُّقم

مسقط - الرؤية

 

استقبلت الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة وفداً رفيع المستوى من جامعة إديث كوان الأسترالية بديوان عام وزارة التعليم العالي.

وقدمت الدكتورة جوخة لمحة عن التعليم العالي الخاص في السلطنة وجودة التعليم الذي تتطلع إليه الدولة في المرحلة المقبلة. كما قدم الوفد الزائر تعريفاً بالبرامج المقدمة بالجامعة وخبراتها البحثية المتنوعة؛ حيث تعد جامعة إديث كوان الأسترالية جامعة حكومية ولها سجل حافل في مجال البحث والتطوير وترتبط بمشاريع أكاديمية مع عدد من الدول مثل سنغافورة والصين.

 وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ قرارات مجلس التعليم بشأن إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ في المنطقة الصناعية بالدقم. وحضر الوفد إلى السلطنة بناءً على الدعوة المقدمة له من الشركة المطورة التي تنافست لإقامة مشروع المؤسسة التعليمية الخاصة المزمع إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية بالدقم.

وأبدت الجامعة رغبتها في المساهمة في تقديم خدمة التعليم العالي والتدريب والتطوير في المشروع، مشيرة إلى أن اختيار السلطنة كوجهة لتقديم خدماتها التعليمية فيها جاء بعد دراسة مستفيضة شملت العوامل الاقتصادية والأمنية والاستقرار السياسي وهي جوانب تميزت بها السلطنة عن غيرها.

ولا يزال المشروع في المراحل الأولى من الدراسة وجمع البيانات والمعلومات عن المنطقة والنظام التعليمي وسبل التعاون المتاحة بين المؤسسة المحلية وشريكتها الأجنبية تمهيداً لإعداد دراسة الجدوى الشاملة للمشروع.

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