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بيل يقترب من سان سيرو

الأحد 28 يوليو 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

بيل يقترب من سان سيرو

 

 

هونج كونج - رويترز

 أصبحت التكهنات حول انتقال جاريث بيل إلى جيانغسو سونينغ من أشهر القصص الكروية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لكن حتى إذا وقع اللاعب الويلزي على عقد مع النادي الصيني فهذا لا يضمن أنه سيظهر هناك في الدوري الممتاز في أي وقت قريب.

وذكرت تقارير هذا الأسبوع أن بيل سيوقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع جيانغسو ليحصل أسبوعيا على مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون دولار) بعد الرحيل عن ريال مدريد عقب قضاء ست سنوات هناك والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني عام 2017.

لكن التوقيع على عقد مع الفريق الصيني لا يعني بالضرورة أن يظهر اللاعب الويلزي في الملعب في أول مباراة للفريق بعد انتهاء انتقالات منتصف الموسم هناك يوم الأربعاء المقبل.

وسيلعب جيانغسو مع قوانغتشو آر أند إف يوم الجمعة وسط منافسة ثلاثية على اللقب بين قوانغتشو إيفرجراند وشنغهاي سيبج وبكين جوان.

 

وفي المقابل يأمل كوزمين أولاريو مدرب جيانغسو أن ينهي المسابقة في المركز الرابع لكن ربما لا يكون بيل في حاجة إلى الشعور بالقلق بشأن مستوى الفريق.

وتملك شركة سونينغ للأجهزة الكهربائية، والتي استحوذت على النادي الصيني قرب نهاية 2015، حصة أغلبية أيضًا في العملاق الإيطالي إنترناسيونالي ولا تزال هناك إمكانية لانتقال بيل على سبيل الإعارة إلى بطل إيطاليا 18 مرة.

وسبق أن حدث تعاون كبير بين الناديين وانتقل ترينت سينسبيري مدافع أستراليا إلى إنترناسيونالي بطريقة مشابهة في 2017 .

وفي الاتجاه المقابل انتقل الجناح إيدر إلى جيانغسو قادمًا من إنترناسيونالي العام الماضي بينما أصبح المدافع ميراندا أحدث المنضمين للفريق الصيني بعد رحيله عن الفريق الإيطالي .

وفي ظل التعاون المشترك بين الناديين تبدو فرصة وجود بيل في سان سيرو كبيرة.

 

 

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