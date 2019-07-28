الامتنان، فن، قوة، وجدب

الزهراء الهاشمية

‏لقد احتوتني الكلمات كثيرًا، حضنتني مرّات وكسرتني مرّات.. من قال أنّ الكلمات لا تفعل شيئًا؟! إنها تلمس وتغرِقُ وتُنقِذُ وتُدفِئ.. تجعلك تطير وتتسع، وأحيانًا تلصقك في الأرض لتتمزق أذن كن ممتنا ‏ ما أبعدنا عن الأدب إذا كان الله يبتلينا لنقترب منه، فنتسول بآلامنا اهتمام الخلق وقربهم!

ومن التعرف على طبيعة البشر أيقن أن من يواسيك يستحضر(إحسانه) إليك أكثر من استشعاره للمصائب التي تمر بها روحك. و‏الروحُ أعلى شأنًا من الجسد، ولو كان جبر الكسر وإلتئام الجرح بالتمهل والتصبّر، فإن شفاء الروح - إذا وعكت - يتطلّب زمنًا أطول، ومصابرةً أشدّ، ويقينًا بالله أعظم. { وهو عليّ هيّن }.

حاول أن تبتعد عن كل شيء يجلب لك الهمّ والحزن والغم؛ لتكون دائمًا مستريحا منشرح الصدر لاجئًا إلى الله وعلى عبادته وعلى شؤونك الدنيويّة والأخرويّة. فإذا جربت هذا استرحت، وإذا أتعبت نفسك بما مضى أو بالاهتمام بالمستقبل على وجهٍ لم يأذن به الشرع، فاعلم أنك ستتعب، ويفوتك خيرٌ كثير ‏كيف سأتجاوز كل هذا؟"





تقولها لنفسك في كل مرة تعجنك الظروف السيئة، تحدث نفسك سرًا: "قد لا تنتهي هذه الدوامة" عندما تحاوطك الأفكار السوداء.. غير أنك تتجاوز كل هذا شيئًا فشيئًا دون أن تعلم. تكبر مع كل وخزة وتتغير مع كل انقلاب حال ثم تتجاوز، وكُن مُمتن للحظة التي بينَ يَديك لأَنها قَد لا تَعود ابسَط الأُمور قد تُسعدُنا ،لِذلكَ لا تَنتظِر مِن الحياة الكثيرحتى تبتسِم،.

أحب لُطف الله الذي يتجسّد على هيئة صديق طيّـب، أو موقف مبهج في اليوم، أو رسالة تُنِير الدرب، أو فكرة تُشعِل الطموح، أو طمأنينة تسكن الروح، أو سلام يغمر الأعماق؛ أحب كرم الله المختبئ في تفاصيل الأيام. ‏أحد التناقضات الجميلة في الإنسان هي أن قدرته على الاعتراف بضعفه يتطلب الكثير من القوة.