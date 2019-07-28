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عرشُ قَابُوسَ

الأحد 28 يوليو 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط

عرشُ قَابُوسَ


غصن بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عُمان

 نحبُ الشمسَ تمنحنا  الضياءَ
ويـدفـعُ ضوؤُها  عنَّـا البـلاءَ
***
 نحـبُ الـبـدرَ فـي تَـمِّ لأنَّـا
 نَرى فيمـا نَرى مـنهُ النَّمَـاءَ
***
 نحبُ القَطْرَ لا نحيا سِـواهُ
 و ندعو اللهَ غيثا بَلْ رَجَـاءَ
***
 نحـبُ البحـرَ يمنحنـا اعتزازاً
 نحــــبُ الأرضَ تَمـلؤنا إبــاءَ
***
 نحبهـمُ جميـعـاً فـي مليـكٍ           
نَقَـاءً  بلْ سَـخَاءً  بلْ  رَخَـاءَ
***
 وكـيفَ المـرءُ لا يفخـرْ بعرش              
علـيه وجه قـابـوس أضــــاءَ ؟!
***
 سَـلِيلَ الشـامخينَ ذُرا المعالي
نُحِبُّـكَ  بَلْ ونـزجــــيـكَ الثَّنَـاءَ
***
كَفَـرْنـا الـلَّـهَ أَنْعُــــمَـهُ علينـا
إذا لَـمْ نُعْلـن الْصِّـدِقَ الْـوَلاءَ
***
 لقـابـوسَ المعظـمَ ذا  الأيـادي
ونُرْخصُ أنفسـاً - رَغَباً – فِدَاءَ
***
ملأتَ عُقُـولَـنـا فِكْـرَاً سـَـنِيَاً
أنَرْتَ الأرضَ طاولتَ السـماءَ
***
وهنـأتَ النفـوسَ  رَغِيـدَ عَيْشٍ
فَـلاَ بؤسـاً تَحِسُّ ولا شــقاءَ
***
وآلفـتَ القلـوبَ علـى التـآخي
تَفَـقَـدْ لَنْ تَرى  إلاَّ الصَّفَــاءَ
***
أقمـتَ العـدلَ والاحسـانَ حتـى
أَحَبَــــكَ مَــنْ أكَـنَّ  لـك العـداءَ
***
فكيف المرءُ لا يفخرْ بعـرش
علـيهِ وجْـهُ  قـابـوس  أضاءَ
***
وغازلـتَ السـياسـةَ وهي بِكْـرٌ  
فأسـدلـتِ الجُفُـونَ لَكُمْ دَهَـاءَ
***
فجـاءتـكَ الـوفـودُ  مبشـرات
بأنَّـكَ بَيْـنَ مَنْ نَالوا احتـفـاءَ
***
فقلتُ لَهُمْ دَعَو التصنيفَ عَنْكُم
مَقَــــامُ مَلِيـكِنـَا يَـأتي ابتـــداءَ
***
فَمَـا للشـمـــــسِ بَـلْ للبـــدرِ فِيِـهِ
ومَا  فِي البحرِ بَلْ في القَطْرِ جَاءَ
***
 فكيـفَ المرءُ لا يفخـرْ بعــرشٍ
 عليـهِ وَجْــــهُ قَـــابـوس  أضـاءَ

 

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