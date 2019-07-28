عرشُ قَابُوسَ



غصن بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عُمان

نحبُ الشمسَ تمنحنا الضياءَ

ويـدفـعُ ضوؤُها عنَّـا البـلاءَ

***

نحـبُ الـبـدرَ فـي تَـمِّ لأنَّـا

نَرى فيمـا نَرى مـنهُ النَّمَـاءَ

***

نحبُ القَطْرَ لا نحيا سِـواهُ

و ندعو اللهَ غيثا بَلْ رَجَـاءَ

***

نحـبُ البحـرَ يمنحنـا اعتزازاً

نحــــبُ الأرضَ تَمـلؤنا إبــاءَ

***

نحبهـمُ جميـعـاً فـي مليـكٍ

نَقَـاءً بلْ سَـخَاءً بلْ رَخَـاءَ

***

وكـيفَ المـرءُ لا يفخـرْ بعرش

علـيه وجه قـابـوس أضــــاءَ ؟!

***

سَـلِيلَ الشـامخينَ ذُرا المعالي

نُحِبُّـكَ بَلْ ونـزجــــيـكَ الثَّنَـاءَ

***

كَفَـرْنـا الـلَّـهَ أَنْعُــــمَـهُ علينـا

إذا لَـمْ نُعْلـن الْصِّـدِقَ الْـوَلاءَ

***

لقـابـوسَ المعظـمَ ذا الأيـادي

ونُرْخصُ أنفسـاً - رَغَباً – فِدَاءَ

***

ملأتَ عُقُـولَـنـا فِكْـرَاً سـَـنِيَاً

أنَرْتَ الأرضَ طاولتَ السـماءَ

***

وهنـأتَ النفـوسَ رَغِيـدَ عَيْشٍ

فَـلاَ بؤسـاً تَحِسُّ ولا شــقاءَ

***

وآلفـتَ القلـوبَ علـى التـآخي

تَفَـقَـدْ لَنْ تَرى إلاَّ الصَّفَــاءَ

***

أقمـتَ العـدلَ والاحسـانَ حتـى

أَحَبَــــكَ مَــنْ أكَـنَّ لـك العـداءَ

***

فكيف المرءُ لا يفخرْ بعـرش

علـيهِ وجْـهُ قـابـوس أضاءَ

***

وغازلـتَ السـياسـةَ وهي بِكْـرٌ

فأسـدلـتِ الجُفُـونَ لَكُمْ دَهَـاءَ

***

فجـاءتـكَ الـوفـودُ مبشـرات

بأنَّـكَ بَيْـنَ مَنْ نَالوا احتـفـاءَ

***

فقلتُ لَهُمْ دَعَو التصنيفَ عَنْكُم

مَقَــــامُ مَلِيـكِنـَا يَـأتي ابتـــداءَ

***

فَمَـا للشـمـــــسِ بَـلْ للبـــدرِ فِيِـهِ

ومَا فِي البحرِ بَلْ في القَطْرِ جَاءَ

***

فكيـفَ المرءُ لا يفخـرْ بعــرشٍ

عليـهِ وَجْــــهُ قَـــابـوس أضـاءَ