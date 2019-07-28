عرشُ قَابُوسَ

غصن بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عُمان
نحبُ الشمسَ تمنحنا الضياءَ
ويـدفـعُ ضوؤُها عنَّـا البـلاءَ
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نحـبُ الـبـدرَ فـي تَـمِّ لأنَّـا
نَرى فيمـا نَرى مـنهُ النَّمَـاءَ
***
نحبُ القَطْرَ لا نحيا سِـواهُ
و ندعو اللهَ غيثا بَلْ رَجَـاءَ
***
نحـبُ البحـرَ يمنحنـا اعتزازاً
نحــــبُ الأرضَ تَمـلؤنا إبــاءَ
***
نحبهـمُ جميـعـاً فـي مليـكٍ
نَقَـاءً بلْ سَـخَاءً بلْ رَخَـاءَ
***
وكـيفَ المـرءُ لا يفخـرْ بعرش
علـيه وجه قـابـوس أضــــاءَ ؟!
***
سَـلِيلَ الشـامخينَ ذُرا المعالي
نُحِبُّـكَ بَلْ ونـزجــــيـكَ الثَّنَـاءَ
***
كَفَـرْنـا الـلَّـهَ أَنْعُــــمَـهُ علينـا
إذا لَـمْ نُعْلـن الْصِّـدِقَ الْـوَلاءَ
***
لقـابـوسَ المعظـمَ ذا الأيـادي
ونُرْخصُ أنفسـاً - رَغَباً – فِدَاءَ
***
ملأتَ عُقُـولَـنـا فِكْـرَاً سـَـنِيَاً
أنَرْتَ الأرضَ طاولتَ السـماءَ
***
وهنـأتَ النفـوسَ رَغِيـدَ عَيْشٍ
فَـلاَ بؤسـاً تَحِسُّ ولا شــقاءَ
***
وآلفـتَ القلـوبَ علـى التـآخي
تَفَـقَـدْ لَنْ تَرى إلاَّ الصَّفَــاءَ
***
أقمـتَ العـدلَ والاحسـانَ حتـى
أَحَبَــــكَ مَــنْ أكَـنَّ لـك العـداءَ
***
فكيف المرءُ لا يفخرْ بعـرش
علـيهِ وجْـهُ قـابـوس أضاءَ
***
وغازلـتَ السـياسـةَ وهي بِكْـرٌ
فأسـدلـتِ الجُفُـونَ لَكُمْ دَهَـاءَ
***
فجـاءتـكَ الـوفـودُ مبشـرات
بأنَّـكَ بَيْـنَ مَنْ نَالوا احتـفـاءَ
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فقلتُ لَهُمْ دَعَو التصنيفَ عَنْكُم
مَقَــــامُ مَلِيـكِنـَا يَـأتي ابتـــداءَ
***
فَمَـا للشـمـــــسِ بَـلْ للبـــدرِ فِيِـهِ
ومَا فِي البحرِ بَلْ في القَطْرِ جَاءَ
***
فكيـفَ المرءُ لا يفخـرْ بعــرشٍ
عليـهِ وَجْــــهُ قَـــابـوس أضـاءَ