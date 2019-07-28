يترك فــوق القلــب وشمك لُوتَسَا



د.ريم سليمان الخش | باريس

حــريٌ بجــذعي أنْ يضمّـك مؤنســــا

لأن لا تـذوب الــوارفـاتُ مـن الأسى

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وفي النسغ حـــزنٌ مستـــــــبدٌ تخاله

من الثقل مرواحــا أبى أنْ يُعسعسا!!

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عسى الفجر لو يأتي بقطر من الندى

فيضحـــك زهــــرٌ للعنــــــاقِ تنفسا

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ولكنـــه جــــــذعٌ يضـــــمّ لحــــاءَه

على اليمـــن إنْ عســرٌ بلبّك قد قسا

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فيأمــــل إدبـــــار الصقيـــــع تيمّــنا

ويدفئ أفواه الحروف من الـ..عسى

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يُصلي لروضك في ابتهالِ تضـرّعٍ

ويُغسلُ في نهـــر الدمــوع توجّـسا

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عنـــيٌ بقلــــبٍ مـــا يـــزال مولّـها

وهل بعـد كَنــزٍ أن تضيعَ وتُفلسا؟!

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يُزكّي فقيــــرا من شــذاك معطِّـرا

ويترك فــوق القلــب وشمك لُوتَسَا

//

على أنّــه قلـــبٌ يضـــم وريـــده

ويلمــس أوجــاع العـروق تحسسا

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وليس سوى ضرع الجِمال تصبّرا

وليس ســوى دِرّ التمنـــيْ لتـأنسـا

//

وكـــم هـــزّه صــوتٌ بأنك واهــنٌ

قضى وقته رهن الهواجس محبسا

//

ورغم احتباس الضوء في بهواتها

تخاطرت الأذهــان وحـيا مهسهسا

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وأقوى من الجـــدران قلــبٌ متيــمٌ

وأقـوى من الأبصـار حـدسٌ تفرّسا

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دنوتَ فصارت قـاب روح تكوّرت

ومــا تُــدمـــج الأرواحُ إلا تقــوّسا

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نزفــتَ فـوّدت لـو تجفـف جـرحه

ككلــبٍ وفـيٍّ طــال جرحا ليلحسا

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وأعجـب أني مثــل ديــكٍ بمـدجنٍ

على بيضــه يحنـو رؤوما ليفـقسا.