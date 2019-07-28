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يترك فــوق القلــب وشمك لُوتَسَا

الأحد 28 يوليو 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

يترك فــوق القلــب وشمك لُوتَسَا


د.ريم سليمان الخش | باريس

حــريٌ بجــذعي أنْ يضمّـك مؤنســــا
لأن لا تـذوب الــوارفـاتُ مـن الأسى
//
وفي النسغ حـــزنٌ مستـــــــبدٌ تخاله
من الثقل مرواحــا أبى أنْ يُعسعسا!!
//
عسى الفجر لو يأتي بقطر من الندى
فيضحـــك زهــــرٌ للعنــــــاقِ تنفسا
//
ولكنـــه جــــــذعٌ يضـــــمّ لحــــاءَه
على اليمـــن إنْ عســرٌ بلبّك قد قسا
//
فيأمــــل إدبـــــار الصقيـــــع تيمّــنا
ويدفئ أفواه الحروف من الـ..عسى
//
يُصلي لروضك في ابتهالِ تضـرّعٍ
ويُغسلُ في نهـــر الدمــوع توجّـسا
//
عنـــيٌ بقلــــبٍ مـــا يـــزال مولّـها
وهل بعـد كَنــزٍ أن تضيعَ وتُفلسا؟!
//
يُزكّي فقيــــرا من شــذاك معطِّـرا
ويترك فــوق القلــب وشمك لُوتَسَا
//
على أنّــه قلـــبٌ يضـــم وريـــده
ويلمــس أوجــاع العـروق تحسسا
//
وليس سوى ضرع الجِمال تصبّرا
وليس ســوى دِرّ التمنـــيْ لتـأنسـا
//
وكـــم هـــزّه صــوتٌ بأنك واهــنٌ
قضى وقته رهن الهواجس محبسا
//
ورغم احتباس الضوء في بهواتها
تخاطرت الأذهــان وحـيا مهسهسا
//
وأقوى من الجـــدران قلــبٌ متيــمٌ
وأقـوى من الأبصـار حـدسٌ تفرّسا
//
دنوتَ فصارت قـاب روح تكوّرت
ومــا تُــدمـــج الأرواحُ إلا تقــوّسا
//
نزفــتَ فـوّدت لـو تجفـف جـرحه
ككلــبٍ وفـيٍّ طــال جرحا ليلحسا
//
وأعجـب أني مثــل ديــكٍ بمـدجنٍ
على بيضــه يحنـو رؤوما ليفـقسا.

 

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