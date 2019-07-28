يترك فــوق القلــب وشمك لُوتَسَا

د.ريم سليمان الخش | باريس
حــريٌ بجــذعي أنْ يضمّـك مؤنســــا
لأن لا تـذوب الــوارفـاتُ مـن الأسى
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وفي النسغ حـــزنٌ مستـــــــبدٌ تخاله
من الثقل مرواحــا أبى أنْ يُعسعسا!!
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عسى الفجر لو يأتي بقطر من الندى
فيضحـــك زهــــرٌ للعنــــــاقِ تنفسا
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ولكنـــه جــــــذعٌ يضـــــمّ لحــــاءَه
على اليمـــن إنْ عســرٌ بلبّك قد قسا
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فيأمــــل إدبـــــار الصقيـــــع تيمّــنا
ويدفئ أفواه الحروف من الـ..عسى
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يُصلي لروضك في ابتهالِ تضـرّعٍ
ويُغسلُ في نهـــر الدمــوع توجّـسا
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عنـــيٌ بقلــــبٍ مـــا يـــزال مولّـها
وهل بعـد كَنــزٍ أن تضيعَ وتُفلسا؟!
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يُزكّي فقيــــرا من شــذاك معطِّـرا
ويترك فــوق القلــب وشمك لُوتَسَا
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على أنّــه قلـــبٌ يضـــم وريـــده
ويلمــس أوجــاع العـروق تحسسا
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وليس سوى ضرع الجِمال تصبّرا
وليس ســوى دِرّ التمنـــيْ لتـأنسـا
//
وكـــم هـــزّه صــوتٌ بأنك واهــنٌ
قضى وقته رهن الهواجس محبسا
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ورغم احتباس الضوء في بهواتها
تخاطرت الأذهــان وحـيا مهسهسا
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وأقوى من الجـــدران قلــبٌ متيــمٌ
وأقـوى من الأبصـار حـدسٌ تفرّسا
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دنوتَ فصارت قـاب روح تكوّرت
ومــا تُــدمـــج الأرواحُ إلا تقــوّسا
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نزفــتَ فـوّدت لـو تجفـف جـرحه
ككلــبٍ وفـيٍّ طــال جرحا ليلحسا
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وأعجـب أني مثــل ديــكٍ بمـدجنٍ
على بيضــه يحنـو رؤوما ليفـقسا.