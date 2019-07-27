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عطلة عيد بأسعار جذابة في "هيلتون جاردن إن مسقط"

السبت 27 يوليو 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

عطلة عيد بأسعار جذابة في "هيلتون جاردن إن مسقط"

 

مسقط – الرؤية

طرح فندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير عرضا لعطلة عيد الأضحى ابتداء من 8 إلى 18 أغسطس 2019. وبموجب العرض، يمكن للمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من عرض ترويجي فريد من نوعه خلال إجازة العيد من خلال الحجز مباشرة في فندق هيلتون جاردن إن مسقط، الذي يقع في مركز منطقة الخوير.

ويبدأ العرض من 40 ريالا للفرد و55 ريالا للغرفة المزدوجة من غرف الضيافة لهيلتون، ويشمل وجبة الإفطار والعشاء ونسبة 17٪ للضريبة ورسوم الخدمة. ويتيح للضيوف خدمة الواي فاي في الغرفة وساحات الضيافة، وإضافة إلى الحصول على خصم بنسبة 20٪ على المأكولات والمشروبات.

وقال هندريك كاليس، مدير عام فندق هيلتون جاردن إن مسقط في الخوير: يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة واسعة من أنواع الغرف بما في ذلك المفردة، والعائلية، والغرف المتميزة، فضلا عن وجود أجنحة لغرف النوم المفردة والمزدوجة لضمان الإقامة المريحة. ويحتوي الفندق على مسبحين بمساحة واسعة جدا على السطح (الأول مخصص للسيدات فقط والآخر للاستخدام المتعدد)، إضافة إلى وجود مركزين للياقة البدنية ومسبحين للأطفال، كما أنّ جانبي الفندق يتميزان بإطلالات خلابة على جبال الحجر.

ويقدم فندق هيلتون جاردن إن مسقط في الخوير خدمة تعتبر الأولى من نوعها في السلطنة حيث يتيح استخدام المفتاح الرقمي الذي يسمح للضيوف بفتح الغرف باستخدام الهواتف الذكية. وهو أول فندق عالمي صديق للحيوانات الأليفة في المدينة.

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