فعالية للتوعية بمخاطر التلوّث البيئي في شمال الشرقية

إبراء - الرؤية

نظمت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الشرقية ممثلة في قسم التوعوية والإعلام، أمس، فعالية للتوعية بالتلوّث البيئي تحت شعار بيئتنا جميلة بسلوكنا، واستهدفت طلبة مدرسة تيجان النور لتحفيظ القرآن الكريم بولاية إبراء التابعة لإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة شمال الشرقية.

وركزت الفعالية على التوعية والتثقيف بمعنى التلوث البيئي وأنواعه، والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها للمحافظة على البيئة والوصول بالطلبة إلى القناعة بأهمية المحافظة على النظافة، وأن يصبحوا أصدقاء للبيئة.

وأقيمت على هامش الفعالية ورشة تلوين ورسم لطلاب المركز الصيفي حول التلوث البيئي والمحافظة على البيئة، إلى جانب تقديم عرض مرئي استعرض أهمية البيئة ومخاطر التلوث البيئي، بجانب توزيع المنشورات والمطويات على المشاركين والتي تمحورت حول أهميّة المحافظة على البيئة والذي يعد واجبا إنسانيا ووطنيا، واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على الطلاب المشاركين.

وتشتمل خطة إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الشرقية على العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية، التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وطلبة المدارس والكليات والجامعات، وذلك بهدف تعريفهم بمكونات البيئة وأهمية المحافظة عليها وحمايتها من كافة المخاطر.