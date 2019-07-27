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لم تأتي بعد؟

السبت 27 يوليو 2019 05:49 م بتوقيت مسقط

لم تأتي بعد؟
عائض الأحمد

عائض الأحمد
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لم تأتي بعد؟ سأغلق الباب في وجه الشمس بكيت مبتسما نفسية

 

عائض الأحمد

ينتظر بكل ود ومحبة ويلتفت هنا وهناك لعله يشاهد طيف ذاك الغائب جسدا وروح .

يقف على ناصية ذاك الشارع المزدحم الملئ بالماره يتفحصهم واحد تلو الآخر فربما يظهر له امل يتمسك به منتظرا يوما آخر ويكرر لو لا الأمل لمات فينا كل شئ.

في وسط كل هذا سألته ماذا يشقيقك ويشفي كل هذا الانتظار فرد مبتسما لك الحق ان تسخر مما جهلت كما لي الحق أن أحيا على أمل  ما علمت.

انا اقف هنا منذ ثلاثين عام أمارس نفس الطقوس واردد نفس الكلمات في البدأ كنت اعتقد بأنها تصل ثم علمت بعد ذلك بأنها لا تسمع ثم تأكدت بأنها أصبحت شئ من ضمن الأشياء

عندما تكرر زيارتك وتصطحب معك من تحب فليس بالضرورة أن نحبة ونرحب به فليس لدينا مكان لكل هؤلاء  .

قانون الحياه واحد وسنتها الصغار يكبرون وعندما يصغر الكبار يهمشون وربما أصبحوا من سقط المتاع .

كنت أحدث نفسي في تلك الليله الظلماء ماذا لو خطوت خطوه واحده فقط  ثم عدت صاغرا صباح اليوم التالى  هل لك بعد هذا العمر أن تسأل هل رأيت ريحا تترفق باغصان شجر  أو تتسال ايكم اخضرا وايكم يابس

هى كذلك تمر مرور الكرام أن شاءت وتحتطب ما شاءت  فليس لك غير لملمة الأثر وسرد الحكايات أثر بعد أثر.

ولك العبره في من  يقف  يوما كاملا تحت الشمس وربما المطر ينتظر سنارته لتأتي له بخبر يقين ليس لأنه قد يموت جوعا أن لم تأتي وإنما حبا في تلك اللحظات ليعود بعدها مبتسما منتشى ليمارس هوايته في يوما آخر.

أنها الكوميديا السوداء تضحك منها وتمارسها دون شعورا منك عندما تسكنك فأنت لن تسأل جارك أو أحد محبيك هل مارستها يوما فالاجابه لن تعنيك في شئ.

هل راقبت يوما تلك الساحة يتوافد عليها آلاف البشر يودعون  بالدموع ويستقبلون بمثلها  فرحا الم تكن أحدهم.

ان لم تكن ملهما فستكون شخصا عابر وفي كليهما ستجد من يقول مر من هنا .

رواه الأحمد:

السراب امرأه!! أن استطعت الإمساك بها.  

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