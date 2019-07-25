الخميس, 25 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

لُعْبَة لَمْعَة العيون

الخميس 25 يوليو 2019 09:14 ص بتوقيت مسقط

لُعْبَة لَمْعَة العيون


تامر الهلالي | مصر

دعنا لا نتحدث الليلة عن الغلاء
ودمائنا المهدرة عبر أوراق البنكنوت القليلة
تعال نلعب لعبة لمعة الأعين
احْكِ لي شيئاً تلمع عيناك حين تذكره
وأنا سأحكي حين يحين دوري
حكى الصديق عن مرافعاته أمام المحاكم حين كان يؤمن بالقانون والعدالة
فبرقت عيناه
ثم حكى عن سيارته القديمة
كيف كانت تتحدث إليه
وكيف كانا يستمعان معاً" للستِ" قبل أن يبيعها
ليعالج ابنه العاطل من الإدمان
***
وحكيت أنا عن كرة القدم والأهداف التي كنتُ أسجلها
قبل أن أرتدي النظارات الطبية
وأُجري عملية جراحية لأثبِّتَ ذراعي المفتت بمسامير من البلاتين
ثم حكيت عن عملي بالصحافة
حينها كنت أؤمن بقيمة المعلومة الصادقة
وكنت سعيداً للغاية حين تركت كل شيء لأعمل صحفياً
***
التمعت عيناي
قبل أن تنطفيء في اغترابي فيها
قبل أن  تطردني
لأغترب مرة أخرى في بلادي
وأخبيء نفسي في الشعر
وأخبيء فراغي في أكواب القهوة الثقيلة
في المقاهي في الشوارع الجانبية
و أطارد الألم و يطاردني العمر الضائع
في متصفحات الإنترنت وتطبيقات الاندرويد
***
أحب المقهى اللعبة
فحكى عنا حين كنا نحلم
لمعت أنوار المقهى
ثم انطفأت حين روى كيف صرنا نطارد أشباحنا
ونحتسب قيمة المشروبات والمحروقات
ونتحدث مطولاً عن العدم
الذي يحولنا لتروس في سوَاقٍ مهجورة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 سبتمبر 2017

فريق العيون التطوعي يتبنى مبادرة "العيون تقرأ"

المزيد

08 مارس 2016

هل بدأت لعبة الانتخابات القادمة

المزيد

14 يوليو 2018

47 لعبة إلكترونية ممنوعة في السعودية

المزيد

27 مايو 2018

لعبة الكترونية بديلا لأجهزة «كشف الكذب»

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأولمبية" تبوح اليوم باسم الرئيس

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

"الحرف العالمي" يختتم زيارته لبهلا بوصفها إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي

المحليات - أخبار

"المدينة العقارية" تحتفل بافتتاح منتجع ميلينيوم صلالة بتكلفة استثمارية 25 مليون ريال

الاقتصاد - شركات ومناقصات

جلالة السلطان يهنئ جونسون برئاسة وزراء المملكة المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة