"دراما المملكة المتحدة": ماي تغالب دموعها.. وجونسون بـ"قلب ثابت"

مسقط - الرؤية

وَقَف النواب البريطانيون وصفقوا بحفاوة بالغة لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي، التي بدت أنها تُغالب دموعها؛ أثناء خروجها من قاعة مجلس العموم، بعد آخر ظهور لها في البرلمان بوصفها زعيمة للبلاد، أمس.

وقالت ماي للنواب: "سأعود إلى المقاعد الخلفية، وستكون هذه هي المرة الأولى لي منذ 21 عاما، لذا سيكون ذلك تغييرا كبيرا".

وفي المقابل؛ قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر"دون أدنى شك". وأضاف جونسون -فور توليه منصبه رسميا- إنه سيبرم اتفاقا جديدا -وصفه بالأفضل- مع الاتحاد الأوروبي. وقال: سنفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب.. أنا مسؤول عن ذلك".

ويبدأ جونسون مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ويتوقع أن ينتهز الفرصة ليزيد عدد النساء في المناصب الوزارية، وليعزز تمثيل الأقليات العرقية. ويُتوقع أن يتضمن فريق جونسون عددا من المتشددين، الذين يؤيدون خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في موعده، حيث تعهد جونسون باستكمال الخروج خلال 99 يوما فقط؛ وأشار إلى أنه "احتمال بعيد" أن ترفض بروكسل المزيد من التفاوض، وعندئذ قد تخرج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، "ولكن بقلوب ثابتة".