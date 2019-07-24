حملة للتبرع بالدم ابتهاجا بـ 23 يوليو المجيد

مسقط - سالم الفارسي

نظمت لجنة التبرع بالدم بجامعة السلطان قابوس يوما مفتوحا للتبرع بالدم، في مسقط جراند مول، بمناسبة 23 يوليو المجيد، تحت رعاية الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عضوة مجلس الدولة وعميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، وبمشاركة الإعلامي موسى بن عبدالله الفرعي سفير بنك الدم الجامعي، إلى جانب عدد كبير من زوار المركز، ومجموعة من الحرفيين العمانيين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ومجموعة "سنبادر لأجلهم".

وتأتي الحملة ضمن برنامج سفراء بنك الدم الجامعي في إطار الجهود المبذولة على تشجيع التبرع بالدم الدائم، وتثقيف المجتمع بأهميّته المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بما يساهم في نشر ثقافة التبرع بالدم الطوعي وأهميّة الاستمرار فيه.

وتضمّنت الحملة فعاليات تثقيفية للأطفال، إلى جانب تقديم معلومات توعوية عن التبرّع بالدم والصفائح الدموية والرسم على وجوه للأطفال.

وقالت الدكتورة أروى بنت زكريا الريامية رئيسة لجنة التبرع بالدم بجامعة السلطان قابوس إنّ تنظيم الفعالية ينبع من منطلق وعي اللجنة بأهمية زرع ثقافة التبرع بالدم في الأطفال والمجتمع. وتأتي الفعالية ضمن برنامج سفراء بنك الدم الجامعي لنشر ثقافة التبرع بالدم من خلال سفراء بنك الدم الجامعي لتحفيز أفراد المجتمع في المبادرة للتبرع الدائم والمشاركة في حملات التبرع بالدم التي يقوم بها بنك الدم الجامعي، وضمن التعاون المستمر للجنة مع المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف نشر ثقافة المبادرة بالتبرع بالدم الدائم والطوعي لتوفير الكميات اللازمة من الدم لمرضى المستشفى الجامعي.

يُذكر أنّ "سفراء بنك الدم الجامعي" برنامج تثقيفي توعوي يقوم على التعاون مع المشاهير والمؤثرين بهدف نشر ثقافة التبرع بالدم الدائم، وتشجيع أفراد المجتمع على المبادرة في التبرع والاستمرارية، وذلك من خلال مشاركة المشاهير في نشر ثقافة التبرّع بالدم وتحفيز أفراد المجتمع على التبرع، والمشاركة في حملات التبرع وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تحقيق الاستدامة.