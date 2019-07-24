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جلالة السلطان يهنئ رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد

الأربعاء 24 يوليو 2019 04:26 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد

 

مسقط - العمانية

بعث جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - برقيتي تهنئة إلى كل من دولة بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء، وإلى فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية.

وتلقى جلالته برقيتي شكر جوابيتين من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ردا على برقيتي جلالته المعزيتين له في وفاة المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح والشيخة مريم بدر عبدالعزيز المالك الصباح.

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