مبادئ الحكمة القابوسية في ومضات فكريّة لحاتم الطائي (66)





(1) تجربة قابوس الخير ضَمِنت لعُمان اليوم تفوقًا في تعاملها مع الملفات الإقليمية والعالمية، بأحداثها المؤسفة، ومتغيراتها المتسارعة في مواجهة سياسات الهيمنة والوصاية، بل ومنحها شرفَ رعاية السلام عن جدارة واستحقاق كقلعة شامخة تقصدها قيادات العالم وحكوماته للاستئناس بالنهج القابوسي الراقي والسيرة الحسنة لعُمان.

(2) قابوس جاءَ برُؤى نيِّرة، وتوجيهات سديدة سامية، وحكمة ثاقبة، وتقدير حصيف للمواقف، وتحليل بعيدِ المدى للأحداث، وفكر وقاد، وأفق واسعٍ، ودراية كاملة بهمُوم وحاجيات الوطن والمواطنين، وعقلية مُتزنة نهلتْ علومَ الحياة في مهدها.

(3) قابوس جاءَ بأنوارِ الحكمة والخير العميم، بعد 6 سنوات قَضَاها على مقُربة من الأحداث الداخلية في عُمان، تفقَّد فيها واقعَ الحال، وتفحص مآلات الأمور، وكيف كانت؟ وإلى أين وصلت؟ ليضعَ رُؤية ثاقبة لمستقبل وطنيٍّ مُشرق، قَطع في أول مشوراه العهدَ على نفسه وحكومته للبدء بأسرع ما يُمكن لجعل الحكومة عصرية، وبوعد يقين بالعمل "بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل"

(4) قابوس جاء بإصرارِ الحالم على استعادة المجد العريق، وتوحيد الصَّف والكلمة، واستنهاض الهمم، وفق خطة مدروسة ونهج عملي لم يعتمد كثيرًا على الشعارات الرنانة ولا العبارات المُستهلكة في ذلك الزمان، وإنما بهدفٍ وحُلم، ودراية وعمل، أمطرت سُحبها اليوم خيرًا عميمًا على بقاع أرض عُمان من أقصاها لأقصاها، بمنجزٍ نهضويٍّ شاملٍ، وتجربة قابوسية تستحق التأمل بعناية وموضوعية مسؤولة لنا وللأجيال اللاحقة من بعدنا.

(5) قابوس جاء باسطًا يده في الخارج، حاملًا بين كفيه رسالة السلام والوئام والتعارف باتزانٍ وحيادية إيجابية، تقوم على احترام سيادة البلدان، وعدم التدخل في شؤون الغير، والحوار القائم على المشترك الإنساني الواحد، لرأب الصدع وتجسير الفجوات، وتعزيز اللحمة بين الأشقاء والأصدقاء، في رحاب التزامٍ قاطعٍ بالمواثيق والمعاهدات والحقوق والواجبات الدولية، وحُسن الجوار، من أجل عالمٍ تسوده المحبة، وتعيش شعوبه في أمان واطمئنان.



(6) مبادئ الحكمة في تجربة قابوس الخير على أرض عُمان الزاهية، مبادئ رسمتْ خارطة الإنجاز الوطني، فبنتْ أوَّل ما بنت الإنسانَ الواعي، وهيَّأت المسار أمام تمكينه، وعبَّدت الطريق بالبُنى الأساسية لتتكامل حلقات العمل، وتتضامن مساحات العطاء، وتتناغم لبنات الإنجاز، مُؤصِّلةً لسلوك سياسي قيادي حكيم ومتفرد في الداخل والخارج، ليعزفُ الوطن اليوم على قيثارة الحوار نهجًا ثابتا مُستمدًّا من تاريخ عريق ومجد تليد، ضمن مُشترك الوطن وهُويته في الداخل.

أبشري قابوس جاء:

الثالثة والنصف من ظهر يوم الخميس، الموافق الثالث والعشرين من يوليو للعام 1970.. هَكذا يُدوِّن التاريخ لحظة ميلاد بدر النهوض في سماء عُمان الحديثة، وقتما أُعلِن عن تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أبقاه الله - مقاليد الحكم في البلاد، لتنطلق أهازيج الفرح الشعبي استبشارًا بالعهد الجديد؛ وليقود جلالته دفة سفينة الوطن صوب مرافئ استعادة المجدِ التليد، والبريق العُماني الوَضَّاء، بإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، في فاصلٍ تاريخيٍّ توقَّفتْ عِنده لوهلة خفقات قلوب العُمانيين، لترصُد اتجاهًا مُغايرًا لحركة ظلِّ الدولة، وَضَعَ بلادَنا وظِلَّها الجديد على خطِّ تماسٍ واحدٍ فوق أرضِ الواقع، مُسجلًا لحظة نهوض وطنٍ، استعاد قوَّته بعد كَبوةٍ، وهبَّ لعزِّة أبنائه، رافعًا عنهم سُدولَ ليلٍ طويلٍ، وليكتُب سطرًا ألمعيًّا على صدر سجلات الزمان بأن "أبشري.. قابوس جاء"، مَتبوعًا بالنداء الخالد "صَوْت للنهضة نادى".

23 من يوليو عُنوان لكتابٍ مُلهِم:

1) كتاب الحقِّ في الوفاء بالوعد، وكتاب الأمل في مواصلة المسيرة المظفرة.

2) كتاب يروى قِصة النهوض الكبير، ويكتب مُوجهات الإرداة والعزيمة، والإصرار والمثابرة.

3) كتابُ الإيجابية البناءة المفتوح والعمل الوطني المحفز. كتاب الحكمة والاتزان، والعدل والمساواة.

4) كتاب المواطنة المسؤولة والتعايش والحوار كتاب التسامح والتآلف، كتاب العز والمجد والافتخار

5) كتاب يرصُد محطات النماء المصفوفة بعِناية تراعي المسافات الزمنية محسوبة الخُطى، المراعية لخصوصية التجربة، كتاب يفيض بالولاء والعرفان، كما يفُوح منه عطر العطاء الأبوي الحاني، واليد الممدودة للجميع لترسي أساسا قويما لأعمدة الحكم الرشيد.

نتائج الحكمة القابوسية:

صَوْت الحكمة في مسيرة بناء الوطن، وما ترفُل فيه بلادنا اليوم من نماء وعطاء، تأسس وفق خُطوات بنَّاءة ومدروسة، قُوامها التوازن والعقلانية والواقعية، وتحقيق المُمكن، أسَّست جميعها لدولة عصريةٍ مُتكامِلة الأركان: سياسيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وقانونيًّا، ودستوريًّا، ودبلوماسيًّا، نهضة أحدثت تحولاً جذريًّا في البلاد، وضعت عُمان في مُقدمة الدول المدنية الحديثة، وهي مؤشرات كما تبعثُ في النفس اعتزازًا بفرادة التجربة، ونجاعة نهج المسيرة التنموية بشكل عام، تضعُ الجميع كذلك أمام مسؤولياتهم الوطنية في رحلة بلوغ المستقبل المشرِق، مُستقبل يحفظُ لعُمان وأبنائها ثوابتهم الوطنية ومنجزاتهم النهضوية، ليصفُّةا فوق عليائها أُسسًا لصُروح جديدة من البناء والتمدُّن والتنمية.